【美股收市】英變種病毒料已在美傳播  道指挫200點 納指照破頂

美國國會終於通過新一輪9,000億美元的紓困方案，惟歐洲疫情發展仍然不明朗，英國變種新冠病毒可能已在美國傳播，道指偏軟，納指反彈，主要受惠蘋果據報計劃生產電動車、刺激股價再漲。

道指收報30015點，跌200點或0.67%；標指收報3687點，跌7點或0.21%，連跌3日；納指創收市新高，報12,807點，升65點或0.51%。

蘋果公司(Apple Inc.)據報最快2024年推出電動車，股價收報131.88美元，升2.85%。對手特斯拉(Tesla)則受壓，股價再跌1.46%，收報640.34美元。

旅遊相關股份捱沽，美航挫3.9%，嘉年華郵輪和挪威郵輪分別瀉6%和6.9%。

美國疾控中心(CDC)周二表示，基於變種病毒已在英國成為主流感染源，以及美英國民眾維持往來，推算英國變種病毒已在不知不覺間傳入美國。

CDC聲明指美國目前仍未發現同類變種病毒株，因科學家尚未對當地新冠感染者的基因編碼進行排序。

與此同時，年屆80歲的美國白宮首席傳染病專家福西(Anthony Fauci)，公開接種由Moderna研發的新冠疫苗，冀增民眾信心。

美國國會兩院通過抗疫紓困方案和1.4萬億美元的政府撥款法案，總統特朗普簽署後即生效。國民可望在數天內收到600美元現金的支票。美國候任總統拜登周二強調，美國「需要更多資金來應對今場疫情」。

惟投資者仍憂變種新冠病毒，引發避險需求，美滙指數三連升，尾段漲0.71%，報90.68；受累英國封關和脫歐談判欠明朗，英鎊續挫0.8%，兌1.3359美元。

石油需求前景恐疲弱，油價滑落，紐約期油收市挫1.5%，報47.02美元。布蘭特期油挫1.6%，報50.08美元。

經濟數據方面，美國第三季年率化GDP終值，按季增長由33.1%向上修訂至33.4%。11月二手樓銷售按月跌2.5%，差過市場預期的跌2.2%。世界大型企業研究會(Conference Board)公布，美國12月消費者信心指數跌至88.6，為連續兩個月下滑 ; 11月經修訂後為92.9。

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責任編輯：柯志宏