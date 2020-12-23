美CDC料英變種病毒已傳入 福西接種冀增民眾信心  

美國疾控中心(CDC)周二表示，基於變種病毒已在英國成為主流感染源，以及美英國民眾維持往來，推算英國變種病毒已經在不知不覺間傳入美國。

CDC聲明指美國目前仍未發現同類變種病毒株，因科學家尚未對當地新冠感染者的基因編碼進行排序。現時美國超過1700萬宗確診個案中，只有約5.1萬宗的基因排序獲得處理。

與此同時，年屆80歲的美國白宮首席傳染病專家福西(Anthony Fauci)，周二公開接種由Moderna研發的新冠疫苗，他稱自己接種是要建立民眾對疫苗的信心。

美國衞生部長阿扎爾(Alex Azar)、國家衞生研究院(NIH)總監柯林斯(Francis Collins)以及多名衞生官員，同時在NIH醫務中心接種疫苗。

福西表示，希望他接受疫苗注射，是向國民顯示他對疫苗的安全及效用充滿信心，呼籲民眾接種，保護整個國家，結束疫情大流行。

阿扎爾表示，希望美國民眾知道，他對食品及藥物管理局有絕對的信心，亦顯示管理局具有誠信及獨立性去批准疫苗的使用。

另外，美國總統特朗普在社交網站表示，分發兩款新型冠狀病毒疫苗的過程非常順利，將會有破紀錄的人數接種疫苗。他表示，疫苗的研發是歸功於自己管治的政府。

英國繼續受變種病毒困擾，傳播力高七成，星期二新增36804宗確診，創歷來最高紀錄比前一日多3440宗 ; 另外再多691人死亡，增超過2倍。

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責任編輯：柯志宏