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【美國疫情】美疾控：英國變種病毒或已傳入美國

環球社會熱點 12:08 2020/12/23

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【美國疫情】美疾控：英國變種病毒或已傳入美國

美國疫情持續之際，英國卻出現變種新冠病毒，多國加強邊境防疫措施，以防英國出現的變種新冠病毒蔓延。美國疾控中心（CDC）周二表示，基於英國變種病毒已在英國成為主流感染源，以及美國與英國民眾維持往來，預料英國變種病毒可能已在不知不覺間傳入美國。

CDC發表聲明指，美國目前仍未發現與英國同類的變種病毒，因當局尚未完成對當地新冠感染者的基因編碼進行排序。現時美國超過1,700萬宗確診個案中，只有約5.1萬宗的基因排序獲得處理。

美國擬實施入境限制 強制英旅客檢測  【下一頁】

而美國白宮首席傳染病專家福西（Anthony Fauci）接受美國廣播公司（ABC）訪問亦指，若說英國變種新冠病毒已進入美國，他不會感到驚訝。

福西表示：

「當變種病毒在英國等地廣泛傳播，你真的要假設它已進到美國了。當然它現在不是美國最主要的病毒株，但如果算它已進入美國，我一點都不驚訝。」

（When you have this amount of spread within a place like the U.K., you really need to assume that it’s here already. And certainly is not the dominant strain, but I would not be surprised at all if it’s already here.）

與此同時，年屆80歲的福西周二公開接種由Moderna研發的新冠疫苗，他稱自己接種是要建立民眾對疫苗的信心。

美國衞生部長阿扎爾（Alex Azar）、國家衞生研究院（NIH）總監柯林斯（Francis Collins）以及多名衞生官員，同時在NIH醫務中心接種疫苗。

世衛﹕新病毒株未失控 變種速度較流感慢 【下一頁】

福西表示，希望他接受疫苗注射，是向國民顯示他對疫苗的安全及效用充滿信心，呼籲民眾接種，保護整個國家，結束疫情大流行。

阿扎爾表示，希望美國民眾知道，他對食品及藥物管理局有絕對的信心，亦顯示管理局具有誠信及獨立性去批准疫苗的使用。

另外，美國總統特朗普在社交網站表示，分發兩款新型冠狀病毒疫苗的過程非常順利，將會有破紀錄的人數接種疫苗。他表示，疫苗的研發是歸功於自己管治的政府。

責任編輯：柯志宏、林嘉莉

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