【美國疫情】美疾控：英國變種病毒或已傳入美國

美國疫情持續之際,英國卻出現變種新冠病毒,多國加強邊境防疫措施,以防英國出現的變種新冠病毒蔓延。美國疾控中心(CDC)周二表示,基於英國變種病毒已在英國成為主流感染源,以及美國與英國民眾維持往來,預料英國變種病毒可能已在不知不覺間傳入美國。

CDC發表聲明指,美國目前仍未發現與英國同類的變種病毒,因當局尚未完成對當地新冠感染者的基因編碼進行排序。現時美國超過1,700萬宗確診個案中,只有約5.1萬宗的基因排序獲得處理。

而美國白宮首席傳染病專家福西(Anthony Fauci)接受美國廣播公司(ABC)訪問亦指,若說英國變種新冠病毒已進入美國,他不會感到驚訝。

福西表示:

「當變種病毒在英國等地廣泛傳播,你真的要假設它已進到美國了。當然它現在不是美國最主要的病毒株,但如果算它已進入美國,我一點都不驚訝。」

(When you have this amount of spread within a place like the U.K., you really need to assume that it’s here already. And certainly is not the dominant strain, but I would not be surprised at all if it’s already here.)