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【中概股】蔚來下月舉行「NIO Day」　料發布新車款ET 7

股市 01:46 2020/12/23

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蔚來即將舉行Nio Day活動，料將發布新款電動車。

美國電動車公司蔚來汽車（美︰NIO）聯合創始人兼總裁秦力洪在100kWh電池分享會上透露，明年1月9日舉行的NIO Day活動上，蔚來將會發布旗下首款轎車、150kWh電池、NT2.0自動駕駛平台以及第二代換電站；而第二代換電站的服務能力將會是第一代的三倍。

該車可能是蔚來首款智能電動轎車，基於此前的蔚來ET Preview概念車打造，可能會被命名為蔚來ET 7。根據此前李斌透露，秦力洪口中的「150度電池包」容量將達到150千瓦時，NEDC續航里程將超過900公里。

蔚來在今年銷量佳績，11月銷量達到5291輛，再次穩定在5000輛大關以上，自今年4月以來連續8個月實現按年逾倍增長。截至11月，蔚來今年累計交付達到36721輛，按年增長111.1%。

泰力洪又透露，蔚來全系車型的平均成交均價在44萬元人民幣左右，與保時捷品牌相當，比奔馳的平均成交價貴6000元人民幣，遠超奧迪和寶馬的平均成交價。

相關文章︰【配股潮】蔚來擬配售最多6900萬股ADS、每股作價39美元 股價早段挫5.7%（第二版）

【中資電動車】蔚來李斌：2025年中國電動車滲透率達20%的目標保守　

編輯︰侯景成

美股 蔚來（美：NIO） 汽車 自動駕駛 電動車 中國概念股

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