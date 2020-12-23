【中概股】蔚來下月舉行「NIO Day」　料發布新車款ET 7

▲ 蔚來即將舉行Nio Day活動，料將發布新款電動車。

美國電動車公司蔚來汽車（美︰NIO）聯合創始人兼總裁秦力洪在100kWh電池分享會上透露，明年1月9日舉行的NIO Day活動上，蔚來將會發布旗下首款轎車、150kWh電池、NT2.0自動駕駛平台以及第二代換電站；而第二代換電站的服務能力將會是第一代的三倍。

該車可能是蔚來首款智能電動轎車，基於此前的蔚來ET Preview概念車打造，可能會被命名為蔚來ET 7。 根據此前李斌透露，秦力洪口中的「150度電池包」容量將達到150千瓦時，NEDC續航里程將超過900公里。

蔚來在今年銷量佳績，11月銷量達到5291輛，再次穩定在5000輛大關以上，自今年4月以來連續8個月實現按年逾倍增長。 截至11月，蔚來今年累計交付達到36721輛，按年增長111.1%。

泰力洪又透露，蔚來全系車型的平均成交均價在44萬元人民幣左右，與保時捷品牌相當，比奔馳的平均成交價貴6000元人民幣，遠超奧迪和寶馬的平均成交價。

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編輯︰侯景成