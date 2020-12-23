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【歐洲經濟】IMF稱明年歐元區經濟復甦或遜預期　籲加大財策支援

股市 01:05 2020/12/23

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IMF表示，歐洲經濟復甦或慢過預期。

歐洲新冠肺炎疫情持續肆虐，國際貨幣基金組織（IMF）表示，歐元區明年的經濟復甦力度有弱於先前預期的風險，可能需要更多刺激措施。IMF在報告中表示，除非未來幾個月大疫情發生重大變化，否則經濟活動的複蘇將比預期的要緩慢。有必要推出進一步的財政支持，各國政府應探索方案來改善當前的財政政策規則。

該基金警告說，進入新的一年，經濟面臨的風險仍然偏向於下行，經濟反彈的時機取決於新冠疫苗的推出速度和有效程度。目前而言，IMF維持其對有19個成員國的歐元區今年經濟萎縮8.3%、明年增長5.2%的預期。IMF警告稱，復甦更緩慢容易造成長期的後遺，並在未來為歐元區帶來壓力。

另外，英國和歐盟之間就英國脫歐的緊張關係增加了不確定性。英國定於本月底離開歐盟關稅區，關於此後的貿易安排，雙方仍未達成任何協議。

英國正面臨新冠病毒變種的挑戰，多個國家加強了對與英國之前人員往來的限制。儘管第一批疫苗已經開始分發，但這些最新進展打擊了人們對經濟快速復甦的期望。IMF建議歐元區針對銀行的資本減免和留存措施能夠維持，一直到經濟良好復甦。

IMF亦表示，預計未來通脹只會緩慢上升，在預測期間的大部分時間裡，將維持在歐洲央行的中期目標水平之下。

相關文章︰IMF：新冠危機未結束 促G20加大財政刺激

【全球經濟】IMF料各國應對疫情開支達11萬億美元　佔全球去年GDP逾一成

編輯︰侯景成

經濟 遜於預期 歐洲央行 通脹 英國 歐洲 歐盟 國際貨幣基金組織 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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