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【輝瑞疫苗】BioNTech︰有信心疫苗對變種病毒有效　調整疫苗只須個半月

股市 00:37 2020/12/23

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BioNTech表示，有信心疫苗對變種病毒仍然有效。

英國出現新冠病毒新毒株之後，外界關注當前已經研發成功的新冠疫苗對變種病毒是否有效，如果無效，需要花多久時間才能研發出新疫苗。輝瑞（美︰PFE）的合作夥伴、德國製藥公司BioNTech（美︰BNTX）行政總裁Ugur Sahin表示，有信心其研發的新冠病毒疫苗可對抗新的英國新冠病毒變種，但需要進一步的研究。他同時稱，如果疫苗需要針對新的變種進行調整，大概需要6周時間即可完成。

輝瑞及BioNTech研發的新冠疫苗為首款獲美國FDA批准疫苗。最近幾周主要在倫敦和英格蘭東南部發現新冠病毒新的變種毒株，據英國政府表示，新病毒傳播性增加了70%，引起了全球的關注。惟暫時沒有證據表明它會導致更嚴重的疾病，但歐洲及其他許多地方因此限制了從英國的旅行。

Ugur Sahin表示，目前還不知道疫苗是否也能夠針對這種新變種提供保護，但是從科學上講，這種疫苗的免疫反應也很有可能也可以應對新的病毒變種。他解釋，英國變種中的蛋白質與目前流行的主流毒株中的蛋白質有99％相同，因此BioNTech有信心，認為其疫苗將是有效的。

相關文章︰【新冠疫苗】馬來西亞洽購科興生物、康希諾疫苗 目標涵蓋逾8成人口

【輝瑞疫苗】亞洲首批輝瑞疫苗抵新加坡、快過香港 李顯龍：期盼已久的禮物

編輯︰侯景成

美股 德國 英國 英格蘭 倫敦 美國 疫苗

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