【變種病毒】輝瑞、阿斯利康稱疫苗適用於英國變種病毒　BioNTech︰調整疫苗只須個半月

▲ BioNTech表示，有信心疫苗對變種病毒仍然有效。

英國出現新冠病毒新毒株之後，外界關注當前已經研發成功的新冠疫苗對變種病毒是否有效，如果無效，需要花多久時間才能研發出新疫苗。輝瑞（美：PFE）合作夥伴BioNTech、Moderna（美：MRNA）、與牛津合作的阿斯利康（AstraZeneca）都表示，初步試驗測試其新冠疫苗對英國出現的變異新冠病毒毒株，具有效果。

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阿斯利康最新向外電表示，其研發的新冠疫苗，可有效對抗變種病毒。

輝瑞方面就指目前正在「生成數據」，以反應出接種其疫苗的人的血液樣本在多大程度上「可能能夠中和英國的變異毒株」。

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輝瑞的合作夥伴、德國製藥公司BioNTech（美︰BNTX）行政總裁Ugur Sahin此前表示，有信心其研發的新冠病毒疫苗可對抗新的英國新冠病毒變種，但需要進一步的研究。他同時稱，如果疫苗需要針對新的變種進行調整，大概需要6周時間即可完成。

輝瑞及BioNTech研發的新冠疫苗為首款獲美國FDA批准疫苗。最近幾周主要在倫敦和英格蘭東南部發現新冠病毒新的變種毒株，據英國政府表示，新病毒傳播性增加了70%，引起了全球的關注。惟暫時沒有證據表明它會導致更嚴重的疾病，但歐洲及其他許多地方因此限制了從英國的旅行。

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Ugur Sahin表示，目前還不知道疫苗是否也能夠針對這種新變種提供保護，但是從科學上講，這種疫苗的免疫反應也很有可能也可以應對新的病毒變種。他解釋，英國變種中的蛋白質與目前流行的主流毒株中的蛋白質有99%相同，因此BioNTech有信心，認為其疫苗將是有效的。

另外，Moderna發聲明表示，公司認為其疫苗可以針對變異毒株產生免疫，並將在未來幾周進行更多試驗，以確認這一點。

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編輯︰侯景成