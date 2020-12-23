【恒指改革】恒生指數藍籌變80　投資界猜潛在新貴、巨企走資多少？

恒生指數面臨大改革，恒指公司提出5大項建議，包括增加恒生指數成份股數目、個股權重上限劃一為8%、不設最低上市歷史要求、建議按行業組合及維持被分類為香港公司的成分股在一定數量。投資界分析，建議有助指數跟貼潮流，甚至是港股的轉捩點，令指數的代表性增加。

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圖解恒指改革、模擬結果

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中泰國際研究部策略分析師顏招駿表示，港股今年整體實際情況不弱，惟恒指走勢差強人意，或多或少誤導港股表現，相信是次改革為港股邁進新時代的轉捩點。他認為，是次改革兩大最重要建議的其中一項為成份股增至65至80隻，現時大型國際指數如MSCI中國也有逾百隻股份，而恒指只有約50隻，不論是指標性或代表性都不足，擴容屬順應時勢的造法，而市場發展市會更健康。

他認為另一項較重要的建議是按行業組合（例如將12個行業分成 6 組）挑選成份股，以組合方式選股可令恒指組合更平衡，同時納入其他在股市中的主流活躍股份，例如農夫山泉 （09633） 及海底撈 （06862） 。

對於取消最少上市時間，顏招駿認為，大型國際指數本身已有快速納入新股的先例，例如MSCI最快可將新股上市後10個交易日後進入相關指數，如果要待3至6個才能納入指數，料相關股份對外資的吸引力會減少，相信是次恒指的造法是迎合中概股回港上市的潮流，為快手等舖路。

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迎合中概股回港上市潮流 巨企權重被削

渣打銀行香港財富管理投資策略主管梁振輝亦對建議正面，稱在全球主要指數造好之際，恒指仍落後，反映指數未有跟貼新經濟股及醫藥股等潮流，新建議可令指數「與時並進」，認為若成份股增加，意味有更多目標可供選擇，投資者尋寶機會增加。他續指，權重劃一有助平衡發展，但個別超級巨企權重被削，或造成「打得太散」的問題。

不過，梁振輝指出，投資者或要時間接受恒指整個變革，正如恒指科技指數推出期貨般，要花功夫推廣及教育投資者。

據恒指公司資料，目前有兩家股份權重達上限10%，分別為騰訊 （00700） 、友邦 （01299） 。若新成份股增至65家，權重達8%上限的股份會有3家；新成份股增至65家，權重達8%上限的股份料為2家。初步推算，相關股份將付會騰訊、阿里巴巴 （09988） 或美團 （03690） 。

以11月底，被動式追蹤恒生指數的交易所買賣產品資產管理約218億美元（約1700億港元），巨企被削權重後，被動沽貨規模約34億元，相當於近期騰訊半日成交。

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記者：袁諾曦