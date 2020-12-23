【網民熱話】人生頂峰3至4萬人工 唔想再追求　網民：唔敢諗拍拖結婚生仔

人望高處，每個打工仔，都希望人工可以不斷增加。香港百物騰貴，生活指數冠絕全球，究竟每個月收入多少才叫足夠？

有網民在討論開帖，表示現時人工只得萬多元，覺得如果人生頂峰月薪有3至4萬，已經足夠，唔想再追求，問有冇網友認同。

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網友意見分成兩派，贊成的表示：「我覺得1.8萬已經夠有突」、「啱啊，再上就要孭啲大鑊野，唔升好過」、「如果個女朋友肯唔生仔，唔介意租屋住應該ok既」。

至於反對的，認為「無妻無兒一定夠，但想成家立室一定唔夠」、「唔講其他，淨計QE同通漲，十年後3.5萬同你宜家搵2.5萬無分別」、「咁冇大志，正常揀係4萬就上望6萬」。

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其他網民回應：

當年我都停左係3萬一陣子，係咁啱轉一轉工先再上。

獨身的話，某程度你可以痴屋企住。但成家立室，你點都要出去租屋或買樓，同埋你多個仔咁多洗費更加唔洗講。

今時今日4萬真係只係勉勉強強夠養到自已，同可以開始儲到錢退休。如果搵呢個數，應該係完全唔敢諗拍拖、結婚、生仔。

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記者：李兆明