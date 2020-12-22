【航權搶奪戰】國泰及快運計劃全奪港龍航權 傳香港航空有意競逐

▲ 本地傳媒引述消息指，港龍交還的航權涉約46條航線，近期已開放予本地航空公司申請，國泰及香港快運計劃申請所有港龍釋出的航權。

國泰航空 （00293） 宣布重組後，國泰港龍航空正式成為歷史，其擁有的航權亦全數交還特區政府。本地傳媒引述消息指，港龍交還的航權涉約46條航線，近期已開放予本地航空公司申請，國泰及香港快運（HK Express）計劃申請所有港龍釋出的航權，分別申請25及21個航點，並傳出部份已轉回國泰手中。據指，香港航空亦有意參與競逐，主要申請港龍中國以外的地區航權。

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報道指，國泰航空計劃申請的航點主要為國內、東亞及東南亞地區主要城市，包括北京、上海、成都、杭州、吉隆坡、台北、檳城、東京及印度加爾各答等。快運則是該等地區的二、三線城市航權，包括桂林、寧波、印尼棉蘭、柬埔寨金邊、暹粒、日本那霸市及台中等。

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北京、上海等航權競爭激烈

據指，各地區的航權限制不同，部份不限航空公司數目及班次。報道引述消息指，港龍昔日所持限制較少的馬來西亞和吉隆坡的航權已轉回或即將轉回國泰手中，而個別地區航權本身尚未用盡，國泰及快運亦較容易奪回。不過，由於北京、上海等航權對航空公司數目及班次限制較大，料競爭將會十分激烈。

至於由深圳東海航空董事長黃楚標成立的大灣區航空則因未正式成為合資格本地航空公司，由民航處負責審批的航空營運人許可證申請還未完成，加上飛機明年首季才到港，談論申請港龍的航權「言之過早」。

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編輯：袁諾曦