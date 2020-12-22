【阿里巴巴】阿里三高層加入高鑫零售董事會　阿里零售通總經理林小海任執董

▲ 阿里巴巴高層入局高鑫零售董事會。

早前獲阿里巴巴 （09988） 提出全面收購高鑫零售 （06808） 宣布董事會人事變動，包括委任阿里巴巴副總裁及阿里巴巴零售通總經理林小海為執行董事；

阿里巴巴集團副總裁及同城零售事業群總裁李永和先生已獲委任為非執行董事；及阿里巴巴集團副首席財務官徐宏為非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。

阿里巴巴早前公布，透過子公司淘寶中國投資總計約280億元，向Auchan Retail InternationalS.A.及其附屬公司收購吉鑫控股有限公司的合共70.94%股權，吉鑫控股持有高鑫零售 約51%股權。股份購買後，阿里巴巴連同其關聯方將持有高鑫約72%的經濟權益，而阿里巴巴會將高鑫綜合入賬至其財務報表中。股份購買須待滿足慣常完成條件後方告完成。

根據《香港公司收購及合併守則》，完成股份購買後，淘寶中國將須按每股8.10元的要約價以現金就高鑫的全部已發行股份提出強制性無條件全面收購要約。根據該全面收購要約，淘寶中國可能須額外支付最多約170億元收購其他股東持有的高鑫股份。

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編輯︰侯景成