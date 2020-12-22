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【中概股】嗶哩嗶哩月初遭「掃黃打非」低調約談整改　近日整改完成始披露監管行動

股市 22:48 2020/12/22

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嗶哩嗶哩近日回應被當局「約談」的消息。

內地傳媒報道，上海市「掃黃打非」辦早前聯合市委網信辦、市文旅局對嗶哩嗶哩（B站，美︰BILI）進行約談，責令其限期整改兩周。嗶哩嗶哩發公告回應稱，在12月3日，接受政府主管和監管部門的約談後，B站第一時間接受監管部門的批評和指導意見，積極配合，在為期兩周的整改期間內組織專項人力排查和處理了相關稿件。

值得注意的是，針對嗶哩嗶哩的監管行動於本月初已完成，惟近日才正式披露相關訊息，相較其他互聯網行業的監管行動，明顯更為低調。據報道，全國掃黃打非辦公室舉報中心今年共收到有關B站問題的線索逾500條，上海市相關部門對其行政立案處罰6次，約談超過10次。

「掃黃打非」公眾號表示，於12月3日全面排查B站違法違規和不良信息，加強視頻、直播內容、漫畫、圖文及相關彈幕和跟評的審核；同時明確要求，在驗收網站整改工作合格前，暫停具有輿論屬性或社會動員能力的新業務新功能的內測或上線。

早在2018年，掃黃打非辦就針對影片涉黃的事件約談了網易雲音樂、百度網盤、B站、蜻蜓FM等多家網站負責人。

B站董事長陳睿早前亦表示，Ｂ站的成功在於「第一，堅持數據真實；第二，堅持內容品質導向，而非流量導向；第三，堅持在社區內推行正向價值觀。」Ｂ站現在有1687名員工全職服務創作者，其中有758名員工全職為社區服務，每日會處理35萬次的用戶舉報。

B站在最新公告中表示，整改期結束後，在各級主管部門的指導下，B站將不斷加強內容審核能力，優化內容管理機制，積極營造風清氣正的網絡空間。

相關文章︰嗶哩嗶哩今年累升3倍再破頂　董事長陳睿︰堅持正向價值　每日處理35萬次舉報

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編輯︰侯景成

美股 中國概念股 嗶哩嗶哩（美：BILI）

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