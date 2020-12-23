昆侖能源曾飈兩成　409億人幣售北京管道公司及大連LNG公司股權

▲ 中石油旗下昆侖能源以409億人民幣出售北京管道公司及大連LNG公司股權予國家管網集團。

中石油 （00857） 公布，旗下非全資附屬公司昆侖能源 （00135） 向國家管網集團出售北京管道公司60%股權和大連LNG公司75%股權，代價為408.86億元（人民幣，下同）。交易完成後，昆侖能源將不再持有目標公司任何股權。

昆侖能源今早曾飈近兩成，盤中高見7.7元，最新報7.13元，升10.9%，成交額5.96億元。中石油 （00857） 現跌0.4%，最新報2.33元。

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北京管道公司主要負責陝甘寧至北京輸氣管道工程的建設、運營及管理，分別由昆侖能源和北京市燃氣集團有限責任公司持股60%和40%。大連LNG公司則主要負責國外採購的LNG在大連地區的接卸工作，並根據調度指令對LNG進行氣化、外輸和裝車工作。大連LNG公司分別由昆侖能源、大連港股份有限公司和大連市建設投資集團有限公司持股75%、20%和5%。

中石油表示，本次交易主要著眼於昆侖能源戰略和商業利益的考量，昆侖能源將更加專注於天然氣終端業務，搶抓終端市場開發的機遇期，集中發展城市燃氣、交通領域LNG利用等業務，以及增加昆侖能源的現金流。該交易亦可消除未來區域內其它管道氣源將有所增加所帶來的盈利不確定性。

中石油又指，本次交易預計形成的重組收益以資產評估增值194.68億元，其中歸屬於公司的評估增值為105.87億元。

昆侖能源擬將款項50%派息

昆侖能源就是次交易預計取得現金約為370億元，所得款項淨額的約50%將用於派發股利，約40%將用於開拓昆侖能源天然氣終端銷售業務，做强做大昆侖能源天然氣終端業務，約10%將用於昆侖能源償還現有債務及一般營運用途。

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編輯：袁諾曦