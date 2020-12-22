【無接觸支付】公眾街市非接觸式付款資助計劃　收3500宗申請佔3成檔位

疫情下大眾更傾向使用非接觸式付款，在第三輪「防疫抗疫基金」當中的公眾街市推廣非接觸式付款資助計劃，申請期內共收到超過3500宗申請，食環署在巡查及確保有關安裝完成後會盡快發放資助。

【展覽業】貿發局更新明年首半年展覽安排 推「國際採購匯」網上加實體展

為減低病毒在街市環境中傳播的風險，政府於10月15日推出公眾街市推廣非接觸式付款資助計劃，為食環署轄下街市檔位，包括熟食檔位租戶提供每檔劃一5000元的一次性資助，用於支付為街市顧客提供最少一種非接觸式付款方式的初期安裝費用及服務和其他收費，該關資助計劃申請期已於昨日（21日）屆滿。

明年1月底前 須提交合約及完成安裝

食環署發言人表示，於申請期內共收到超過3500宗申請，再加上已提供非接觸式付款方式而又未擬申請資助的租戶檔位，預計可為顧客提供非接觸式付款方式的公眾街市檔位將佔全港食環署街市已租出檔位的30%。而申請人須於明年1月31日前提交合約及完成有關安裝，食環署在巡查及確保有關安裝完成後會盡快發放資助。

【新冠肺炎】「香港除夕倒數」移師網上舉行 晚上11時30分直播倒數時鐘

責任編輯：蘇穎琪

【按此】提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用