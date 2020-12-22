  • 18°C
香港時間 : 20201222日 (二) 22:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【無接觸支付】公眾街市非接觸式付款資助計劃　收3500宗申請佔3成檔位

商業 21:30 2020/12/22

分享：

疫情下大眾更傾向使用非接觸式付款，在第三輪「防疫抗疫基金」當中的公眾街市推廣非接觸式付款資助計劃，申請期內共收到超過3500宗申請，食環署在巡查及確保有關安裝完成後會盡快發放資助。

【展覽業】貿發局更新明年首半年展覽安排　推「國際採購匯」網上加實體展

為減低病毒在街市環境中傳播的風險，政府於10月15日推出公眾街市推廣非接觸式付款資助計劃，為食環署轄下街市檔位，包括熟食檔位租戶提供每檔劃一5000元的一次性資助，用於支付為街市顧客提供最少一種非接觸式付款方式的初期安裝費用及服務和其他收費，該關資助計劃申請期已於昨日（21日）屆滿。

明年1月底前  須提交合約及完成安裝

食環署發言人表示，於申請期內共收到超過3500宗申請，再加上已提供非接觸式付款方式而又未擬申請資助的租戶檔位，預計可為顧客提供非接觸式付款方式的公眾街市檔位將佔全港食環署街市已租出檔位的30%。而申請人須於明年1月31日前提交合約及完成有關安裝，食環署在巡查及確保有關安裝完成後會盡快發放資助。

【新冠肺炎】「香港除夕倒數」移師網上舉行　晚上11時30分直播倒數時鐘

責任編輯：蘇穎琪

【按此】提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

相關文章

【新冠肺炎】「香港除夕倒數」移師網上舉行　晚上11時30分直播倒數時鐘
今日
【新冠肺炎】「香港除夕倒數」移師網上舉行　晚上11時30分直播倒數時鐘
【展覽業】貿發局更新明年首半年展覽安排　推「國際採購匯」網上加實體展
今日
【展覽業】貿發局更新明年首半年展覽安排　推「國際採購匯」網上加實體展
【英國疫情】英國疫情嚴峻　無阻港人移英想法？　移民搬運有何要注意？
今日
【英國疫情】英國疫情嚴峻　無阻港人移英想法？　移民搬運有何要注意？
【消費優惠】SOGO Rewards會員計劃　推全新會籍級別
今日
【消費優惠】SOGO Rewards會員計劃　推全新會籍級別
疫情 街市 防疫抗疫基金

下一篇文章

【慳錢有方】3香港@豐澤指定5G月費計劃288元起　即享高達2.1萬元豐澤現金券
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【BNO移民】英國新冠病毒變種　往來香港與英國的航班會否停飛？
【BNO移民】英國新冠病毒變種　往來香港與英國的航班會否停飛？
【防疫抗疫基金】康樂體育業界失業率達99% 促政府提供每月9000元失業援助金
【防疫抗疫基金】康樂體育業界失業率達99% 促政府提供每月9000元失業援助金
AlipayHK易乘碼即將登陸全港巴士線　即日起抽獎可獲300元電子禮券
AlipayHK易乘碼即將登陸全港巴士線　即日起抽獎可獲300元電子禮券
【限聚令收緊】美容院周四起停業14日　業界斥政府措施欠標準　大嘆今次損失最慘重
【限聚令收緊】美容院周四起停業14日　業界斥政府措施欠標準　大嘆今次損失最慘重
【限聚令收緊】2人限聚、晚市禁堂食再延長14日　餐飲業界料生意將跌逾6成
【限聚令收緊】2人限聚、晚市禁堂食再延長14日　餐飲業界料生意將跌逾6成
【DONKI福袋】戶戶送獨家發售DON DON DONKI福袋　288元起有零食飲品及日本雜貨
【DONKI福袋】戶戶送獨家發售DON DON DONKI福袋　288元起有零食飲品及日本雜貨