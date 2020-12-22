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深井松鼠狗新冠測試呈陽性 主人為確診患者密切接觸者

環球政經 20:10 2020/12/22

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漁護署發言人今日（22日）表示，該署接收的其中一隻狗隻，對新冠肺炎病毒測測試呈陽性反應，據悉其畜養人為新冠肺炎確診個案的密切接觸者。

【新冠肺炎】全港19間社區檢測中心投入服務 最新檢測安排一覽：【下一頁

對新冠肺炎病毒的測試呈陽性反應的狗隻為一隻居於深井的松鼠狗，於12月15日被送到漁護署接受檢疫，但狗隻沒有任何與新冠肺炎相關的病徵，漁護署會繼續為該狗隻進行密切監察及反覆測試。

曾出演《蝙蝠俠》、《第五元素》  196cm 硬漢Tom Lister Jr.疑死於新冠肺炎：【下一頁


發言人強調，現時未有證據指出寵物在人類感染新冠肺炎中扮演傳播角色。寵物畜養人士除應時常保持良好衞生習慣外，不論任何情況，都不應棄養寵物。

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責任編輯：翁嘉陽

漁護署 深井 新冠肺炎疫情

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