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英國越南爆高危禽流感 本港即時停止進口有關禽類

環球政經 19:40 2020/12/22

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韓國農林畜產食品部通報，韓國京畿道華城市及全羅北道高敞郡爆發高致病性H5N8禽流感。除韓國之外，世界動物衞生組織通報，英國北約克郡Richmondshire區及越南慶和省，分別爆出高致病性H5N1禽流感及高致病性H5N6禽流感。

日本禽流感延至12縣 累計300萬隻雞遭撲殺：【下一頁

食物環境衞生署食物安全中心宣布，即時暫停上述地區進口禽肉及禽類產品（包括禽蛋），以保障本港公眾健康。根據政府統計處的資料，今年首9個月本港從韓國進口約740公噸冰鮮和冷藏禽肉，以及約890萬隻禽蛋、從英國進口約8,700公噸冰鮮和冷藏禽肉，以及約33萬隻禽蛋，以及從越南進口約325萬隻禽蛋。

【禽流感】南韓爆禽流感 撲殺逾39萬隻禽鳥：【下一頁


中心表示，已就事件聯絡韓國、英國及越南當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。

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責任編輯：翁嘉陽

英國 越南 禽流感

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