【Tesla】Tesla夥領展增設充電站　計劃明年續於本地擴大充電網絡

▲ Tesla於今（22日）宣佈，在領展長發廣場增設全新V3 Supercharging 超級充電站，並計劃在明年首季度在本地開設更多充電站。

最近，Tesla正積極在本地增加充電地點，以擴展充電網絡。官方於今（22日）宣佈，在領展長發廣場，增設全新V3 Supercharging 超級充電站，並計劃在明年首季度，在新界東大埔、新界西天水圍及九龍區旗下的領展設施，開設更多充電站。



近日Tesla宣佈與領展合作，在旗下停車場提供V3 Supercharging超級充電服務。該充電站位於領展青衣長發廣場，共設有3個V3 Supercharger超級充電器，以及6個Destination Charger 目的地充電器，可覆蓋葵青區Tesla車主的充電需要。

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目前為止，全港共有30個超級充電站，設有154個超級充電器，以及超過500個公共⽬的地充電器。Tesla表示，V3超級充電提供的高速充電，加上充電站的電量分配、以及車輛軟件沿路電池預熱功能，讓汽車的充電時間可減至一半。例如Model 3⻑續航版只需充電5分鐘，即可行駛120公⾥。

官方表示，現有Model S及Model X車主，可預約到服務中心安排車輛升級，以及配置轉接器使用CCS Combo 2充電，以使用更快的V3 Supercharger超級充電。

責任編輯：李寶如