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【慳錢有方】3香港@豐澤指定5G月費計劃288元起　即享高達2.1萬元豐澤現金券

商業 19:45 2020/12/22

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客戶到3香港@豐澤選用指定5G月費計劃，即可獲高達21,000元豐澤現金券。（3香港網站圖片）

聖誕將至，3香港推出5G連豐澤現金券計劃，可以於全港20間3香港@豐澤店中店升級至5G服務之餘，同時可以豐澤現金券於指定豐澤店舖，選購多元化的家庭及生活電器，適合聖誕送禮或替家中添上新氣象。

【慳錢有方】3香港推「SoSIM So賞你」大抽獎　獎品有Samsung 5G手機

【SOGO優惠】崇光舉辦男士服飾展　HUGO BOSS及Aquascutum等國際品牌貨品2折起
 
客戶到3香港@豐澤選用指定5G月費計劃，包括 SIM 月費計劃、機王月費計劃及共享SIM月費計劃等，月費288元起，即可獲高達21,000元豐澤現金券，可在合約期內於指定20間豐澤店舖用作選購智能手機、家庭及生活電器。如選購產品售價高於現金券總額，客戶需補回差價；若所選購產品售價低於現金券總額，客戶可將扣除售價後的現金券留待日後再用。
 
此外，憑指定滙豐信用卡上台，並選用任何5G月費計劃，即享每月33%額外本地 5G數據、3GB內地及澳門數據及滙豐 Reward+「賞付款」優惠。

指定5G月費計劃月費288元起。（3香港提供圖片）

【麥當勞優惠】麥當勞App本周優惠　18元享四重芝士孖堡配中汽水

責任編輯：朱悅瀅

【按此】提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

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