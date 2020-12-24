【C家教路@iM網欄】新冠疫情有變數 對冲配置將起一定作用

英國新冠疫情惡化，變種病毒的傳播力增強五至七成，各國正實施旅行禁令，引起全球市場恐慌，可見標普500波動率指數 (VIX) 於周一（21日）急升約16%，英鎊兌美元一度跌穿1.32，早前衝高的各類商品期貨都出現下跌趨勢。以筆者目前得到的資訊為止，這個變了種的新冠病毒B.1.1.7 異種將更容易感染兒童，南非亦曾出現過類似的異種。不過，暫時沒有實質證據顯示，這個變種帶來了更嚴重的病徵，同時現時正在交付的新冠疫苗仍然有效。

美股於周一算是有驚無險，納指盤前曾一度急瀉逾2%，最後收市基本持平。拜登已在周一接種了輝瑞 (PFE) 的新冠疫苗注射，同時新一輪的9,000億美元紓困方案亦終於在兩院通過，美國聯儲局也將放鬆對銀行回購股票的限制，可說是在恐慌的市場氣氛中仍有少許利好消息。

港股方面，新能源仍然是較為熱門的板塊，除了光伏玻璃股外，新能源汽車概念現在還擴展至傳統汽車股，如長城汽車（02333）最近都獲市場重估價值，股價上周急升逾兩成，全因管理層對公司未來數年的電動車新款及自動駕駛技術上的部署充滿信心。筆者相信明年新能源汽車仍會是最熱門板塊之一，但市場或需要用更多精力分辨各間汽車企業的質素。

以本周首兩天的市況來看，現時市場氣氛不至於嚴重地risk-off，部分板塊仍有炒作空間，如剛獲調入港股通的京東健康（06618），上市至今升逾1.5倍。臨近節日，筆者相信收爐氣氛會慢慢湧現，港股成交額或會因此逐漸下降。始終疫情形勢出現了變化，我們應該以謹慎態度看待，更多的變種將會引來更嚴重的後果，現在只可憧憬疫苗的效果會隨著時間浮現。基金的倉位暫時仍然是八成左右，我們在指數期貨及恐慌指數期貨配置，將會繼續幫助對沖突如其來的市場風險。

作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金—中國股票基金經理。C基金現時持有京東健康的長/短倉。以上純為個人意見，不構成投資建議。https://www.facebook.com/pickerscapital/

作者_李浩德簡介： 有超過20年投資管理經驗，信奉價值投資，亦著重企業增長。現任C基金基金經理，鵬格斯資產管理首席投資總監，之前為惠理基金經理。每周一篇港股心得，對於行業、股市及經濟作出個人分析與觀點分享。

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