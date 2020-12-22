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【BNO移民】一文看2大英國彩券 Euro Milllions 獎金可達3700萬英鎊

環球政經 18:57 2020/12/22

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不少港人都準備以BNO簽證移民，透過「5+1」計劃移民，不過受到英國疫情惡化影響，大家或會押後有關計劃。iMoney有不少文章已經介紹過有關英國樓價及就業的相關主題，而這篇文章則與英國在地生活有關，就是英國彩票（UK Lottery）的遊戲細則及獎金。

    點擊圖片放大
    +2

7種遊戲模式

一打開 UK Lottery的網頁，可以看到有7種彩券模式給大家選擇，分別為 Lotto、Euro Millions、Set For Life、Thunderball、Instant WinGames、Lotto Hotpicks以及Euro Millions Hot Picks。不過礙於文章篇幅所限，

【BNO 移民・搵工實錄四】去英國前最大考慮  先搵工還是先搵屋？：【下一頁

Lotto 為最經典模式 

Lotto屬於最原本的彩券模式，由最初每逢星期六開彩，到現在每逢星期三晚以及星期六晚開彩。玩家每付2英鎊可以選6個號碼（1-59）符合3個號碼有獎、6個號碼全中為大獎,而且獎金以Jackpot形式累積，獎金可達上千萬英鎊。其餘中獎形式見組圖。

【BNO移民】英國口音很重要？”Water“發音不準 求職失敗？：【下一頁

EuroMilllions 獎金最高

每次付2.5英鎊，玩家可以7個號碼，5個正常號碼，以及兩個名為Lucky Stars的特別號碼。7個號碼全中可獲得大獎，取得累積獎金（Jackpot），以今期為例，累積獎金為3700萬英鎊。其餘得獎守則見組圖。

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責任編輯:翁嘉陽

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