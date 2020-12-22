【大灣區】江門新盤「嘉華新都滙」登場　嘉華：香港發展商是信心保證

愈來愈多港人到大灣區置業，就連本地發展商也到大灣區買地起屋，由嘉華國際（00173）策劃，位於大灣區江門市江海區的全新大型住宅項目「J CITY嘉華新都滙」今天（22日）委任「V+物業聯展中心」為項目首個香港銷售代理，並將計劃在港推售。

嘉華國際營業及市場策劃總監（香港地產）温偉明說，港珠澳大橋及高鐵等交通基建開通後，愈來愈港人對大灣區的住宅項目有興趣，集團於2017年投得項目地皮，並發展成住宅，原計劃在內地出售，現已售出超過六成單位，期間聽到不少港人買家查詢項目，希望項目可於香港出售，故現與「V+物業聯展中心」合作。他續說，港人買家到內地買樓投資，最怕項目爛尾，而嘉華國際在港發展多年，有一定保證，相信港人始終對香港發展商有信心。

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資料顯示，嘉華新都滙（J CITY）由20幢住宅大樓組成，提供2,238伙單位，主打三房至四房間隔 ，面積由947平方呎起，至最大1,905平方呎，另設特色單位，面積約則2,314至3,305平方呎，預計明年分階段入伙。

發展商強調，項目與全球五大國際建築事務所之一的Aedas （凱達環球）建築設計事務所合作，另聘請著名室內設計公司梁志天設計集團，負責設計項目住宅大堂等公共地方，冀將項目打造成江門豪宅新典範。此外，項目鄰近江門東站，且有行人天橋連接，只需約1分鐘步程，便抵達江門東站，到時住戶可乘搭城際鐵路直達廣州南站，再轉乘「廣深港」高鐵，前往香港西九龍站，需時約90分鐘。住戶亦可於江海汽車客運站，乘坐跨境直通巴士，又或到江門港澳碼頭，乘搭高速直航船前往香港。

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