  • 18°C
香港時間 : 20201222日 (二) 19:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大灣區】江門新盤「嘉華新都滙」登場　嘉華：香港發展商是信心保證

股樓投資 19:09 2020/12/22

分享：

愈來愈多港人到大灣區置業，就連本地發展商也到大灣區買地起屋，由嘉華國際（00173）策劃，位於大灣區江門市江海區的全新大型住宅項目「J CITY嘉華新都滙」今天（22日）委任「V+物業聯展中心」為項目首個香港銷售代理，並將計劃在港推售。 

嘉華國際營業及市場策劃總監（香港地產）温偉明說，港珠澳大橋及高鐵等交通基建開通後，愈來愈港人對大灣區的住宅項目有興趣，集團於2017年投得項目地皮，並發展成住宅，原計劃在內地出售，現已售出超過六成單位，期間聽到不少港人買家查詢項目，希望項目可於香港出售，故現與「V+物業聯展中心」合作。他續說，港人買家到內地買樓投資，最怕項目爛尾，而嘉華國際在港發展多年，有一定保證，相信港人始終對香港發展商有信心。 

    點擊圖片放大
    +3
    +2

資料顯示，嘉華新都滙（J CITY）由20幢住宅大樓組成，提供2,238伙單位，主打三房至四房間隔 ，面積由947平方呎起，至最大1,905平方呎，另設特色單位，面積約則2,314至3,305平方呎，預計明年分階段入伙。

發展商強調，項目與全球五大國際建築事務所之一的Aedas （凱達環球）建築設計事務所合作，另聘請著名室內設計公司梁志天設計集團，負責設計項目住宅大堂等公共地方，冀將項目打造成江門豪宅新典範。此外，項目鄰近江門東站，且有行人天橋連接，只需約1分鐘步程，便抵達江門東站，到時住戶可乘搭城際鐵路直達廣州南站，再轉乘「廣深港」高鐵，前往香港西九龍站，需時約90分鐘。住戶亦可於江海汽車客運站，乘坐跨境直通巴士，又或到江門港澳碼頭，乘搭高速直航船前往香港。 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

江門 大灣區 嘉華國際（00173）

上一篇文章

變種病毒較之前傳染率高達70%　專家警告小童更易確診

下一篇文章

【BNO移民】一文看2大英國彩券 Euro Milllions 獎金可達3700萬英鎊

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市現象】苦候黃埔花園大單位多時 放盤一出半個鐘用家即撲入市 業主一毫子都唔使減
【樓市現象】苦候黃埔花園大單位多時 放盤一出半個鐘用家即撲入市 業主一毫子都唔使減
業主趕移民　蝕賣益上車客　特色單位造價平過標準戶
業主趕移民　蝕賣益上車客　特色單位造價平過標準戶
【2021展望】瑞銀明年看好4大本地板塊 薦買8大港股另看淡3股
【2021展望】瑞銀明年看好4大本地板塊 薦買8大港股另看淡3股
【年度回顧】美股2020年升幅榜Top 10　Tesla無份　最勁一隻升近3000%
【年度回顧】美股2020年升幅榜Top 10　Tesla無份　最勁一隻升近3000%
【新股IPO】新股狂熱未完　明年第一季10隻重磅IPO一覽
【新股IPO】新股狂熱未完　明年第一季10隻重磅IPO一覽
【樓市現象】限聚令下沽樓難 業主更心急走貨 市場連錄減價逾「1球」成交
【樓市現象】限聚令下沽樓難 業主更心急走貨 市場連錄減價逾「1球」成交