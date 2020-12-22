擁金融及醫療創新IT技術 新紐科技雙引擎發展 增長空間強勁

近年隨著大數據及IT解決方案發展愈趨成熟，對企業改善營運、提高效率及節省成本等各方面均有顯著效益，應用日益廣泛，預料未來將成為各行各業不可或缺的一部分。其中，金融及醫療兩大板塊由於對數據的實時及準確性要求高，因此對IT解決方案的需求亦最大，預料未來數年將呈爆發性增長。中國領先的研發驅動的saas和軟件開發企業新紐科技（09600）便看準當中需求，專門為醫療機構和金融機構提供以軟件驅動及由人工智能和大數據分析提供支持的IT解決方案，由於技術創新，過去數年業務收入錄大幅增長，未來發展極具潛力。

據統計，金融及醫療IT解決方案的市場規模於未來數年均有雙位數升幅。由2019至2026年，按收入計，中國金融IT解決方案市場的複合年增長率為18.9%，至2026年將達3,207億元（人民幣，下同）；醫療IT解決方案（包括傳統型及創新型解決方案）的複合年增長率為27.5%，至2026年的市場規模將達12,616億元。

多項創新方案 搶佔市場先機

新紐科技現時的研發團隊成員共403名，佔整體僱員的85%，強大的科研團隊令新紐科技有能力自主研發絕大部分核心技術，自成立以來已先後將超過50項IT解決方案商業化並推出市場。如醫療方面，由於其醫療質控與安全預警平台屬國內首創，可以真正實現智慧診斷，對數據進行實時監控及反饋，提升醫療機構診療水準，有效降低醫療事故率及緩解醫患糾紛。因此自2018 年末推出後即獲包括北京301醫院（中國人民解放軍總醫院）及西南醫院（陸軍軍醫大學第一附屬醫院）等44家國內三甲醫院採用，同時手握240個已確定訂單。以國內超過3萬間上等級醫院的數量計算，新紐科技的醫療實時質控系統於未來的應用範圍潛力巨大。

至於金融板塊方面，新紐科技現時為數十家頂尖金融機構，包括華夏銀行、郵儲銀行等提供多種創新的業務解決方案，例如記賬式櫃台債交易系統、分佈式交易系統以及RPA（Robotic Processing Automation，機器人流程自動化）等，新紐科技更是中國少於十家已成功將RPA解決方案商業化並產生收入的金融機構PRA解決方案提供商之一。

研發力強 毛利率優於同業

憑藉以上創新技術，新紐科技過去數年的客戶數量及收入均大幅上升，2017至2019年的客戶數量由25名增加至124名，整體收入的復合年增長率達165.92%，去年的收入在逾2,500名中國金融機構IT解決方案提供商中排名前100。今年縱使整體市場受疫情影響，2020年上半年收入同比增長率仍有4.6%；同期經調整淨利潤的復合年增長率為398.62%。

此外，由於新紐科技自主研發力強，推出的IT解決方案大部分屬市場獨有，亦是第一家於香港上市而具有研發RPA解決方案的供應商，在市場上具有一定的稀缺性，因此令新紐科技的毛利率與其他相類IT解決方案供應商相比，均處於較高水平。

政策及市場推動 潛力龐大

展望未來，在國家工信部持續推出推動信息通信業高質量發展的政策下，大數據及人工智能將會有更大範圍及更高水平的應用，例如智慧醫療、遠程會診、智能影像輔助診斷等，市場增長空間龐大。而為持續保持競爭優勢及拓展業務，新紐科技將不斷擴大技術團隊，預計在未來三年半的時間招聘約200名經驗豐富的技術人員，以繼續自主開發創新IT解決方案，鞏固領先地位及把握未來市場機遇。而事實上，截至12月上旬，新紐科技在金融、醫療領域的合同餘額超1.2億元，招標項目總合約價值超1.5億元，立項項目總預算金額超1.7億元，可見未來收入確定性高且增長強勁。

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