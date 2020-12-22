【消費優惠】SOGO Rewards會員計劃　推全新會籍級別

為進一步提升會員禮遇及顧客體驗，崇光百貨專屬會員計劃SOGO Rewards將以以全新形象登場，屆時也革新會籍級別。SOGO Rewards升級後，會員可享一鍵式體驗，即時以積分兌換崇光電子購物禮券及POINTASTIC獎賞等禮遇。

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全新的SOGO Rewards會籍級別，設有3個主卡會籍級別及 1個附屬會籍級別。顧客透過手機應用程式，即可免費加入成為永久 TSUBAKI紅卡會籍會員，獲贈迎新禮遇2,000獎賞積分；會員在過去365天內累積消費滿港幣$20,000即可成為AJISAI繡球花藍卡會員；消費滿$60,000則可成為KIKU菊花金卡會員，分別獲贈迎新禮遇5,000獎賞積分及10,000獎賞積分，會籍有效期均為12個月。

此外，崇光亦為熱愛美妝的會員特設YURI美妍卡會藉，會員只需在過去365天內，於美妝商戶累積消費滿港幣$5,000，即可成為YURI美妍卡會員，於美妝專櫃尊享全年購物及服務優惠、獲邀出席美妝活動及工作坊等尊尚禮遇。

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責任編輯：蘇穎琪

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