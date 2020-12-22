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【BNO移民】明年1月可申請永居英國　移民搬運有何要注意？

商業 18:47 2020/12/22

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英國將於明年1月底允許持有BNO港人申請永居英國。（VisitBritain Facebook圖片）

近年「移民」成為港人的熱門搜尋關鍵字，移民需求有增無減，英國更是眾多目的地之中最受歡迎。英國將於明年1月底允許持有BNO港人申請永居英國。看準市場需求，快遞服務預約平台Spaceship乘勢推出空運方式的國際移民搬家服務，更細數當中的注意事項。

【BNO移民】11個月內錄3萬份BNO寄件　Spaceship加推「移民搬家」空運服務

Spaceship 行政總裁及聯合創辦人林煥枝透露，傳統移民搬運以船運為主，但運送門檻過高，主要是運送大型家私、家具，未能滿足港人需求。「香港的單位不大，即使是移民，要運走的家當亦不多。」他估計，個人用戶使用搬家服務，大多是運送10至20箱物品；2至3人用戶則是30至50箱，包括衣服、小型電器等。

即使近日英國疫情肆虐，Spaceship稱未見對有意移民的港人造成太大影響，相關的查詢持續增多。林煥枝指出，服務正式推出後，每日的查詢量較之前增加3倍，每日錄得過百個查詢。加上英國將於明年1月底允許持有BNO港人申請永居英國，他相信屆時將刺激明年首季查詢量高達2萬至3萬。

移民搬運有何注意？

有不少人對於移民搬家的運送規例不了解，林煥枝特別教路，避免移民港人撞板。

  • 要有緩衝物料包裝好物品，並完全填充紙箱空間，免物品在運輸期間損壞
  • 不能以紅白藍膠袋、透明箱寄件，必須以紙箱包裝
  • 避免運送肉類、食品
  • 若移民至英國，謹記申請ToR1，可免稅運送使用超過半年的個人物品

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記者：葉泳珊

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