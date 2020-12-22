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【每日焦點】Tesla明年推全自動駕駛訂閱制　傳蘋果最快在2024年投產Apple Car　

科技 20:00 2020/12/22

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美國電動車廠商Tesla將在2021年推出全自動駕駛訂閱制，另外有報道指，蘋果（Apple）最快會在2024年生產首款Apple Car電動車。

電動車市場發展迅速，美國電動車廠商Tesla宣佈，將在2021年推出全自動駕駛訂閱制，以吸引顧客使用更多汽車新功能。另外，有報道指，蘋果（Apple）最快會在2024年生產首款Apple Car電動車，並搭載獨家研發的特殊電池技術。

據外媒報道，日前Tesla行政總裁Elon Musk，在社交媒體Twitter上發文透露，該公司將在明年年初，推出全自動駕駛（Full Self-driving，FSD）系統訂閱制，訂閲的車主無需支付高昂費用，也可升級電動車的軟件功能。不過，Elon Musk暫沒有詳細説明訂閲價格，以及正式推出日期等資訊。

【Tesla】馬斯克：Tesla將於明年推全自動駕駛訂閱制

另外，據最新外媒消息指，蘋果（Apple）最快會在2024年生產首款Apple Car電動車，未來或有機會成為Tesla競爭對手。該公司將採用「monocell」電池技術設計，可在內部安裝更多活性材料，以增加電池續航力。另外，Apple有機會使用磷酸鐵鋰（lithium iron phosphate, LFP）電池，因LFP電池能量密度較低，可以減低過熱情況發生，從而降低電池成本。

【電動車】傳Apple Car最快在2024年生產　將搭載特殊電池技術

【更多科技新聞】

【中美角力】美國國會擬撥款19億美元　移除華為及中興電訊設備

【5G手機】iPhone 12成10月份全球最暢銷5G手機　佔據16%市場份額

責任編輯：李寶如

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