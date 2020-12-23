【眾裡尋「它」】準買家日睇逾20個放盤 最後只睇相片就拍板購嘉湖2房

疫情未見放緩，限聚令下準買家睇樓難度更大，買樓意欲難免大減。不過仍有準買家趁疫市下四出睇樓，其中一名準買家一天內睇睇逾20個單位，最後只參考單位內籠照片及同類型間隔成功購入心頭好。

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祥益地產高級區域經理黃肇雯表示，嘉湖山莊屬香港十大藍籌屋苑之一，綠化空間的面積亦相當遼闊，加上交通配套完善，故成為不少區內或外區客的心水物業。

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日前嘉湖山莊美湖居6期（美湖居）1座中層E室，實用面積441平方呎，兩房兩廳。據了解，新買家為區內分支家庭客，一日之內睇逾20個樓盤，隔日後對心水單位還價，原業主最終再減5萬元以510萬沽出，實用面積呎價為11,565元。



黃氏續稱，是次成交單位屬生約交吉，因此未有提供睇樓服務，新買家只參考單位內籠照片及同類型間隔。原業主2016年以約318萬元買入，單位轉手帳面獲利約192萬元。

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記者：陳詠妍