【櫻淘魔法棒@iM網欄】膝蓋又疼？冬日護膝三寶

天氣凍了，想令到身體暖些，除了頸外腳都很重要。腿疼多指的是膝關節、膝蓋疼痛，或為酸痛，或為漲痛，或為刺痛，有時甚至會引發腫脹，影響正常行走。

膝蓋疼是一種常見的關節症狀，也是較為典型的膝關節炎症狀，其誘發原因較為繁多，包括長期磨損、運動創傷、風寒外侵等。

有三款產品可能適合想護膝的朋友：

羊絨護膝保暖

保護膝部不受寒氣侵入，新一代薄暖護膝有人體工學，羊絨面料，輕薄透氣不悶汗，無緊綳感，有保護膝關節的效果，穿戴方便，是您護理更好的選擇。

四面回彈不易滑落，突破以往不可拉伸，創新技術，打造時尚舒適的護膝，讓出行更方便。適合香港開冷氣的辦公室，細膩的質感，輕薄柔和，觸感舒適，不褪色，具有良好的抗皺性和透氣功能，不悶熱。對膝部痛症，需要長期護理的人士有幫助。

呎吋: 三種 M, L, XL

顏色: 駝，黑，灰

價錢: RMB29.74

運費: 派寶集運 約5元

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膝蓋生薑貼

生薑貼通過激活細胞組織，增加局部血流量，改善血液循環，提高代謝機能，以達到治療關節疼痛的目的。貼在腰部處，可祛風除濕，消腫止痛，輔助治療各種關節炎。對防治關節炎，寒濕侵襲所致的風濕病、膝蓋疼痛等，都有較好治療效果。

生薑貼讓你的膝蓋舒服：生薑貼可以滲透皮表以下，有驅寒祛濕、消炎等作用，不會對人體造成任何傷害，是真正的綠色療法。貼上的身體開始大部分會有熱辣的感覺，慢慢打通毛孔，寒氣排除會有溫熱的感覺，使用時間持續12個小時以上效果最好。使用過程中，有的人會有痛癢感覺，這是姜貼在發揮效用，排寒濕、排體內毒素，

價錢: RMB35.8 有16片 (買2發5盒)

運費: 派寶集運 約5-10元

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長虹泡腳神器

現代人常坐辦公室，又缺少運動，所以足部就會循環不良，身體就容易發生各種疾病。如果足部的循環變好，心臟就不需要額外一再加壓，輸送血液至足部末梢，可減少高血壓、心臟病及中風等高危險疾病的發生。



在膝蓋以下到腳底，有許多重要穴道，如果常常溫水泡腳，可促進新陳代謝，加強體內循環，對常失眠的人，也很有幫助。俗話說：「富人吃補；窮人泡腳。」 因為腳底的穴道多，所以早晚泡腳，就可以減少感冒喔！



泡腳原來有好多好處，足部血液循環不好容易腳冰冷的患者再持續泡腳約一個月左右都會有明顯的改善， "溫水" 是指腳所能接受的溫度(大約45度)，泡腳的時間約 15~20分鐘 ，最好能泡到出汗 ，而水位高度只需超過腳踝即可,但若可以最好在膝蓋以下最好 。

這次推介的長虹全自動按摩泡腳桶，型號很多，到手價由標準版的59元至219元都有，功能多多，以69元的升級版為例，已做到全封閉熏蒸泡，10組腳底按摩，穴位指壓按摩，PTC 加熱技術。至於安全是我們最關心的，它能做到安全水電分離，而且材料環保材質。



價錢: RMB59元至219元 (到手價)

運費: 派寶集運 約30-40元

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