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【九不得】阿里巴巴股價跌逾1%　內地限社區團購「九不得」　

股市 10:22 2020/12/23

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社區團購新規「九不得」出台。

內地近期不斷收緊互聯網企業行為監管，繼平台經濟反壟斷法案諮詢、要求互聯網存款下架後，再對互聯網平台新業務「社區團購」出台新規。據新華網報道，市場監管總局聯合商務部周一（22日）召開規範社區團購秩序行政指導會，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、京東 （09618） 、美團 （03690） 、拼多多（美：PDD）及滴滴6家互聯網平台企業參加。為嚴格規範社區團購經營行為，要求互聯網平台企業遵守新規「九不得」。

阿里巴巴周二早段跌1.2%，報245.8元，跑輸其他中資科網巨企，至早上10時20分，騰訊跌0.4%、美團升0.6%，受惠京東健康 （06618） 股價再創新高，京東更升2%，市值重上10000億港元。

內地金融科技平台整改雷厲風行 京東金融、陸金所宣佈下架互聯網存款產品，可見【下一頁】

九不得實際條文：

1、不得通過低價傾銷、價格串通、哄抬價格、價格欺詐等方式濫用自主定價權。

2、不得違法達成、實施固定價格、限製商品生產或銷售數量、分割市場等任何形式的壟斷協議。

3、不得實施沒有正當理由的掠奪性定價、拒絕交易、搭售等濫用市場支配地位行為。

4、不得違法實施經營者集中，排除、限制競爭。

5、不得實施商業混淆、虛假宣傳、商業詆毀等不正當競爭行為，危害公平競爭市場環境。

6、不得利用數據優勢「殺熟」，損害消費者合法權益。

7、不得利用技術手段損害競爭秩序，妨礙其他市場主體正常經營。

8、不得非法收集、使用消費者個人信息，給消費者帶來安全隱患。

9、不得銷售假冒偽劣商品，危害安全放心的消費環境。

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編輯：陳華

香港股票 美團－W（03690） 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988） 京東（美：JD） 拼多多（美：PDD） 阿里巴巴

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