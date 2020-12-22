【機迷熱話】《Cyberpunk 2077》嚴重出錯　存檔超過8MB即壞檔

▲ 近日《Cyberpunk 2077》再有漏洞被揭發，有部分玩家反映，當遊戲存檔超過8MB時，就會即時損壞。

由遊戲開發商CD Projekt Red推出的年度巨作《電馭叛客2077（Cyberpunk 2077）》，成為近期網絡遊戲熱話。惟其實際運行的表現頻頻出錯，被不少玩家批評遊玩過程中遇到不少Bug。近日再有漏洞被揭發，有部分玩家反映，當Cyberpunk 2077 的遊戲存檔超過8MB時，就會即時損壞。

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根據受影響的玩家回饋，一旦存檔超過6MB時，就可能會遇到遊戲讀取時間過長的問題，甚至可能必須停留在黑色畫面30秒左右。而當玩家的存檔超過8MB，在嘗試開啟遊戲存檔時便會出現「保存的數據已損壞，無法加載」的通知。目前尚未清楚其出錯原因，不過從一眾玩家提供的資料所見，只要遊戲存檔超過8MB便無法使用。

PC 遊戲平台GOG.com在其問題回報頁面指，CDPR已針對存檔損毀問題作出承認，並表示損毀的存檔無法修復，建議玩家使用較舊的存檔繼續進行遊戲，並呼籲玩家盡量保留較少數量的物品與製造素材。

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責任編輯：施雯雯