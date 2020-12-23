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【緣份到了@iM網欄】沒有財富也能做的七種布施，而布施不是做買賣

名人薈萃 10:29 2020/12/23

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最近上課時，一位教授強烈推薦我們看這本 《給予》，這本書是集結許多心理學的研究成果，論證說明給予者(Giver)的力量。中國朗朗上口的俗諺：「吃虧就是佔便宜」，但這本書就講述了社會上最成功的人是給予者，成就最低的也是給予者
 


最近我們一班義工策劃了幾個慈善活動，在籌募捐款的同時，令到反思及想起一連串的問題，如: 到底捐款和布施是否同一個概念? 如果我沒有錢，是否就不能佈施? 把給予者及兩者配對，不是更有意義? 我們擔當了給予者(Giver)還是配合者 (Matchers) 等等。
 

令我想到兩個佛教小故事: 
有一人向佛陀訴苦：「我不管做什麼事都會失敗，這是為什麼？」
佛說：「因你從不布施！」
那人答說：「可我是一無所有的窮人！」
佛陀開示：「不對！即使你沒有財富，也可以給人 7 種布施！」
1. 和顏施：對於別人給予和顏悅色的布施。
2. 言施：向人說好話的布施，存好心，做好事，說好話。 並勉人切
實力行。
3. 心施：為對方設想的心，體貼眾生的心的布施。
4. 眼施：用慈愛和氣的眼神看人。
5. 身施：身體力行幫助別人。
6. 座施：讓座給需要的人的布施。
7. 察施：不用問對方就能察覺對方的心，並給予 其所需的方便布施。


在幼稚園讀書時，老師會教我們在車上要讓座他人，對其他人要經常說多謝，參與多些身體力行的義務工作，所以我們經常會有賣旗和探訪的活動。可是，人大了，出來社會工作後，生活忙忙碌碌，有時候連基本的待人以禮也被時間的洗禮。南無第三世多杰羌佛說法時經常都會提到修行，修行並非要幹一個大項目，而時一點一滴的，小至一個微笑，一句簡單的鼓勵說話就是我們的修行，這已經是一份布施。

  


勿以善小而不為， 勿以惡小而為之。
如果你能身體力行這七種布施，生命也會跟著有所改變！

我們要知道布施不是做買賣，布施不是有錢人的專利，而是有心人的參與！這裡還有一個小故事想大家分享: 

 


有一天，有一位信徒用袋子裝了五十兩黃金，送到寺院給無相禪師，說是要捐助佛堂。無相禪師收下後，就忙著做別的事去了，信徒看了，對此非常不滿。

以當時五十兩黃金是一筆相當大的數目，給平常人用大概能過好幾年，而禪師拿到這筆巨款，竟連一個「謝」字也沒有。

於是這個信徒就緊跟在無相禪師的後面提醒道：「師父！我那袋子裏裝的是五十兩黃金。」
無相禪師漫不經心地應道：「你已經說過了，我也知道了。」

看到無相禪師並沒有停下腳步，信徒提高嗓門道：「喂，師父，我今天捐的是五十兩黃金，可不是小數目呀! 難道你連個謝字都不肯講嗎？」

禪師剛好走到大雄寶殿佛像前停下：「你怎麼這樣嘮叨呢？你捐錢給佛祖，為什麼要我給你道謝? 你布施是在做你自己的功德，如果你要將功德當成是一種買賣，我如果代替佛祖向你道一聲謝謝，那就要請你把謝謝帶回去了，

從此你就與佛祖銀貨兩訖了！你說可不可以呢？」
信徒聽著就立在那裏，再也不敢說了。
 


布施不是做買賣，如果帶著貪圖回報的不淨心態，那就不算是「真布施」。但當你發自內心布施於人時，你的布施才會有最大的功德，更有可能得到你意想不到的回報。
布施不在於多少，而是看你是否有真心做好事? 是否真心為他人解決困難? 只要你有一顆真心，哪怕只是一句讚美的話都會有莫大的功德。
 
 


其實布施主要分為幾大類:
1. 財布施：分外財與內財。身外之物叫外財，如財產、金銀珠寶等。內財是我們的身體，包括:  用我們的勞力替別人服務及用我們的智慧替別人籌劃、解決問題等。
 
2.  法布施：法布施的範圍非常廣，包括是講教學，很熱心認真地教導人。例如：我會燒菜，你不會，我教你燒菜，也叫法布施。凡是我們自己會的，別人想學，我們應當熱心幫助他，不要吝嗇；不要怕別人學會之後比自己更強，自己就完了，其實不然，果報功德不可思議。
 
3. 無畏布施：「畏」是恐怖，身心不安，有恐懼害怕。能夠幫助他人離開一切恐怖，使他身心安穩，這一類的布施，叫做「無畏布施」。

4. 無相布施 : 倘若布施的念頭不清淨：為了求名，為了求利，為了得到回報，為了怕墮入惡道，甚至為了求得自身的健康福祉而布施，都是有相布施，是屬於有限的功德。 若是有無報償，都不計較，不求任何利益，不計任何代價，完全為了眾生的需要而行的布施，就是無相布施。無相布施的功德是無限的。

 

作者_旺秋（賴櫻華）簡介：

學佛十年，希望用佛教小故事或日常經歷與讀者一同感悟人生，從生活中的一點一滴反思每日的身口意，進而了解及調節自己的情緒，並分享在逆境中保持正能量的小秘技。

Blog：https://wongchau.wordpress.com/author/wongchau/page/128/

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撰文 : 旺秋（賴櫻華）

欄名 : 緣份到了

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