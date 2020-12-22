【綠色聖誕】信和舉辦環保聖誕樹比賽 盼培養公眾環保意識

▲ 信和（00083）今年亦舉辦了以環保為主題的「升級再造聖誕機比賽」。

全城近日流行聖誕裝飾比賽，信和 （00083） 今年亦舉辦以環保為主題的「升級再造聖誕樹比賽」，鼓勵員工善用回收物料。

據了解，在11月至12月期間，有超過400位來自集團旗下物業的員工以廢紙、雜誌、光碟、膠樽、酒樽、舊燈泡、紙皮箱等回收物料及廢物製作超過100棵聖誕樹。比賽反應熱烈，共收到超過220份參賽作品。

其中，信和總部尖沙咀中心員工利用租戶和員工提供的376 個紅酒樽和350隻光碟製作環保聖誕樹。信和酒店員工亦有將回收物料製作成聖誕裝飾，例如咖啡膠囊聖誕鐘和廁紙筒聖誕老人等。

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信和集團集團聯席董事兼人力資源總監廖懿妮表示，集團期望透過舉辦比賽，提升大眾對都市廢物的關注，並進一步實踐集團的可持續發展承諾。

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編輯﹕賴奕羚