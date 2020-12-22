變種病毒較之前傳染率高達70%　專家警告小童更易確診

科學家周一（21日），英國出現的變種新冠病毒，有別於以前的病毒株，兒童與成年人一樣，容易感染這種病毒。

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《路透社》報道，英國當局新興呼吸道病毒威脅諮詢小組(NERVTAG)報告，該變種病毒已迅速成為英國南部主要毒株，並且很快將在全國范圍內廣散。牛津大學新興傳染病學教授及NERVTAG主席Peter Horby表示，該變種新冠病毒相比起其他變種病毒，更容易傳播。

倫敦帝國理工學院教授兼傳染病流行病學專家Neil Ferguson指出，有跡象表明，該變種病毒更容易感染兒童。「我們還沒有建立任何因果關係，但是我們可以在數據中看到這個趨勢。」

科學家指，突變SARS-CoV-2變種的出現，較變異前高57%至70%。帝國大學病毒學專家Wendy Barclay指出，新變種病毒改變進入人體細胞的方式，同時意味兒童可能像成年人一樣容易感染這種病毒。

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責任編輯：黎淑雯