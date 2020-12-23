【網絡安全】在家工作怕被黑客攻擊？　Sophos分享家庭Wi-Fi安全貼士

▲ 疫情下在家工作已成為常態，網絡安全廠商Sophos分享5大貼士，提升家庭Wi-Fi安全。（資料圖片）

疫情下在家工作已成為常態，但一不小心，很容易被黑客攻擊暴露個人資料，甚至透過家庭網絡滲透整個公司網絡。有見及此，網絡安全廠商Sophos分享5大貼士，提升家庭Wi-Fi安全。

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1. 經常更新設備軟件

用戶應檢查設備的軟件是否具備最新版本，若尚未更新便須立即安裝，亦建議用戶設置自動更新。如果設備無法更新，如製造商的支援期限結束，建議考慮切換至具備支援的合適設備。



2. 檢查加密設定

Sophos建議至少使用WPA2-PSK（AES）進行加密，又稱WPA2-CCMP，避免使用WEP（有線等效保密），因其加密系統已在多年前被完全破解。



3. 選取合適密碼

由於用戶只需為每部設備輸入一次密碼，因此更值得花時間設置適當的密碼，如果不想讓訪客重新登錄網絡，亦應該切換密碼。



4. 檢查網絡用戶

Sophos建議用戶終止不必要設備的網絡連接，並在必要時更改Wi-Fi密碼，以阻止任何無關設備自動連接。



5. 檢查物聯網設備

物聯網（IoT）指本身不是電腦設備，但能夠自行連接到Wi-Fi網絡並獨立運行，如網絡攝像鏡頭，智能揚聲器和門鈴，建議在不使用時關閉設備電源、避免任何高風險的設置如默認密碼、檢查共享的數據量等。

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責任編輯：朱悅瀅

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