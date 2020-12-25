【香港地產風雲@iM網欄】前世五百年的回眸才換來今生的擦肩而過

同事們成日同汶睎呻啲客乜都睇唔上眼，睇十年都買唔到樓，問汶睎可以點搞，一字記之曰緣。近幾年有大地產行理行都有口號買樓靠緣份，講起上嚟好玄，但當大家細心睇下呢個故事，你就會發現緣份其實一直決定係自己手上。

好耐以前有個後生又靚嘅女仔，出身豪門，家產豐厚，又多才多藝，日子過得很好。

媒婆不斷上門，門都就嚟扣爛，但她一直不想結婚，因為她覺得仲未見到她真正想要嫁嘅嗰個男仔。

直到有一日，她去一個廟會散心，於萬千擁擠的人群中，睇到一個年輕男人，唔洗多講，簡單一見傾心。

可惜，廟會太多人， 佢無法走到那個男人身邊，就咁睇住嗰個男人消失在人群中。

之後兩年間，女仔四處去尋找嗰個男人，但就像人間蒸發了一樣，無影無蹤 。

女仔每天都向佛祖祈禱，希望能再見到嗰個男人。

她的誠心打動了佛祖，佛祖顯靈了。

佛祖說：「你想再看到那個男人嗎？」

女仔：「是的！我只想再看他一眼！」

佛祖：「你要放棄你現在的一切，包括愛你的家人和幸福的生活。」

女仔：「我能放棄！」

佛祖：「你還必須修煉五百年道行，才能見他一面。你不後悔麼？」

女仔：「我不後悔！」

女仔變成了一塊大石頭，躺在荒郊野外，四百多年的風吹日曬，苦不堪言，但女仔都覺得沒什麼，難受的是這四百多年都沒看到一個人，看不見一點點希望，這讓她都快崩潰了。

最後一年，一個採石隊來了，看中了她的巨大，把她鑿成一塊巨大的條石，運進了城裏，他們正在建一座石橋，於是，女仔變成了石橋的護欄。

就在石橋建成的第一天，女孩就看見了，那個她等了五百年的男人！

他行色匆匆，像有什麼急事，很快地從石橋的正中走過了，當然，他不會發覺有一塊石頭正目不轉睛地望著他。

男人又一次消失了，再次出現的是佛祖。

佛祖：「你滿意了嗎？」

女仔：「不！為什麼？為什麼我只是橋的護欄？如果我被鋪在橋的正中，我就能碰到他了，我就能摸他一下！」

佛祖：「你想摸他一下？那你還得修煉五百年！」

女仔：「我願意！」

佛祖：「你吃了這麼多苦，不後悔？」

女仔：「不後悔！」

女仔變成了一棵大樹，立在一條人來人往的官道上，這裏每天都有很多人經過，女仔每天都在近處觀望，但這更難受，因為無數次滿懷希望的看見一個人走來，又無數次希望破滅。

不是有前五百年的修煉，相信女仔早就崩潰了！

日子一天天的過去，女仔的心逐漸平靜了，她知道，不到最後一天，他是不會出現的。

又是一個五百年啊！最後一天，女仔知道他會來了，但她的心中竟然不再激動。

來了！他來了！他還是穿著他最喜歡的白色長衫，臉還是那麼俊美，女仔癡癡地望著他。

這一次，他沒有急匆匆的走過，因為，天太熱了。

他注意到路邊有一棵大樹，那濃密的樹蔭很誘人，休息一下吧，他這樣想。

他走到大樹腳下，坐著樹根，微微的閉上了雙眼，他睡著了。

女仔摸到他了！他就坐在她的身邊！

但是，她無法告訴他，這千年的相思。她只有盡力把樹蔭聚集起來，為他擋住毒辣的陽光。

千年的柔情啊！

男人只是小睡了一刻，因為他還有事要辦，他站起身來，拍拍長衫上的灰塵，在動身的前一刻，他抬頭看了看這棵大樹，又微微地撫摸了一下樹幹，大概是為了感謝大樹為他帶來清涼吧。

然後，他頭也不回地走了！就在他消失在她的視線的那一刻，佛祖又出現了。

佛祖：「你是不是還想做他的妻子？那你還得修煉……」

女仔平靜地打斷了佛祖的話：「我是很想，但是不必了。」

佛祖：「哦？」

女仔：「這樣已經很好了，愛他，並不一定要做他的妻子。」

佛祖：「哦！」

女仔：「他現在的妻子也像我這樣受過苦嗎？」

佛祖微微地點點頭。

女仔微微一笑：「我也能做到的，但是不必了。」

就在這一刻，女仔發現佛祖微微地歎了一口氣，或者是說，佛祖輕輕地松了一口氣。

女仔有幾分詫異，「佛祖也有心事麼？」

佛祖的臉上綻開了一個笑容：「因為這樣很好，有個男孩可以少等一千年了，他為了能夠看你一眼，已經修煉了兩千年。」

你以為你在尋覓荀盤，其實荀盤一直在眼前，去睇樓時，不妨放下自己的堅持，咁就唔洗等到收經都買唔到樓。

作者_唐汶睎簡介： 我唔係冇嘗試過，我嘗試安分守己，日做夜做，賺嗰少少錢！我試過！所以我決定入行做地產！！我要發達！！我要搵大錢！！做了十年，見盡世間百態，等我帶你們進入既熟悉又陌生的地產世界！

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