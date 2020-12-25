  • 18°C
香港時間 : 20201225日 (五) 09:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港地產風雲@iM網欄】前世五百年的回眸才換來今生的擦肩而過

名人薈萃 09:01 2020/12/25

分享：

同事們成日同汶睎呻啲客乜都睇唔上眼，睇十年都買唔到樓，問汶睎可以點搞，一字記之曰緣。近幾年有大地產行理行都有口號買樓靠緣份，講起上嚟好玄，但當大家細心睇下呢個故事，你就會發現緣份其實一直決定係自己手上。

好耐以前有個後生又靚嘅女仔，出身豪門，家產豐厚，又多才多藝，日子過得很好。 

媒婆不斷上門，門都就嚟扣爛，但她一直不想結婚，因為她覺得仲未見到她真正想要嫁嘅嗰個男仔。 

直到有一日，她去一個廟會散心，於萬千擁擠的人群中，睇到一個年輕男人，唔洗多講，簡單一見傾心。 

可惜，廟會太多人， 佢無法走到那個男人身邊，就咁睇住嗰個男人消失在人群中。 

之後兩年間，女仔四處去尋找嗰個男人，但就像人間蒸發了一樣，無影無蹤 。

女仔每天都向佛祖祈禱，希望能再見到嗰個男人。 

她的誠心打動了佛祖，佛祖顯靈了。 

佛祖說：「你想再看到那個男人嗎？」

女仔：「是的！我只想再看他一眼！」

佛祖：「你要放棄你現在的一切，包括愛你的家人和幸福的生活。」

女仔：「我能放棄！」

佛祖：「你還必須修煉五百年道行，才能見他一面。你不後悔麼？」

女仔：「我不後悔！」

女仔變成了一塊大石頭，躺在荒郊野外，四百多年的風吹日曬，苦不堪言，但女仔都覺得沒什麼，難受的是這四百多年都沒看到一個人，看不見一點點希望，這讓她都快崩潰了。 

最後一年，一個採石隊來了，看中了她的巨大，把她鑿成一塊巨大的條石，運進了城裏，他們正在建一座石橋，於是，女仔變成了石橋的護欄。 

就在石橋建成的第一天，女孩就看見了，那個她等了五百年的男人！ 

他行色匆匆，像有什麼急事，很快地從石橋的正中走過了，當然，他不會發覺有一塊石頭正目不轉睛地望著他。

男人又一次消失了，再次出現的是佛祖。 

佛祖：「你滿意了嗎？」

女仔：「不！為什麼？為什麼我只是橋的護欄？如果我被鋪在橋的正中，我就能碰到他了，我就能摸他一下！」

佛祖：「你想摸他一下？那你還得修煉五百年！」

女仔：「我願意！」 

佛祖：「你吃了這麼多苦，不後悔？」 

女仔：「不後悔！」 

女仔變成了一棵大樹，立在一條人來人往的官道上，這裏每天都有很多人經過，女仔每天都在近處觀望，但這更難受，因為無數次滿懷希望的看見一個人走來，又無數次希望破滅。 

不是有前五百年的修煉，相信女仔早就崩潰了！ 

日子一天天的過去，女仔的心逐漸平靜了，她知道，不到最後一天，他是不會出現的。 

又是一個五百年啊！最後一天，女仔知道他會來了，但她的心中竟然不再激動。 

來了！他來了！他還是穿著他最喜歡的白色長衫，臉還是那麼俊美，女仔癡癡地望著他。 

這一次，他沒有急匆匆的走過，因為，天太熱了。 

他注意到路邊有一棵大樹，那濃密的樹蔭很誘人，休息一下吧，他這樣想。 

他走到大樹腳下，坐著樹根，微微的閉上了雙眼，他睡著了。 

女仔摸到他了！他就坐在她的身邊！ 

但是，她無法告訴他，這千年的相思。她只有盡力把樹蔭聚集起來，為他擋住毒辣的陽光。 

千年的柔情啊！ 

男人只是小睡了一刻，因為他還有事要辦，他站起身來，拍拍長衫上的灰塵，在動身的前一刻，他抬頭看了看這棵大樹，又微微地撫摸了一下樹幹，大概是為了感謝大樹為他帶來清涼吧。 

然後，他頭也不回地走了！就在他消失在她的視線的那一刻，佛祖又出現了。 

佛祖：「你是不是還想做他的妻子？那你還得修煉……」 

女仔平靜地打斷了佛祖的話：「我是很想，但是不必了。」

佛祖：「哦？」

女仔：「這樣已經很好了，愛他，並不一定要做他的妻子。」

佛祖：「哦！」 

女仔：「他現在的妻子也像我這樣受過苦嗎？」 

佛祖微微地點點頭。 

女仔微微一笑：「我也能做到的，但是不必了。」 

就在這一刻，女仔發現佛祖微微地歎了一口氣，或者是說，佛祖輕輕地松了一口氣。 

女仔有幾分詫異，「佛祖也有心事麼？」

佛祖的臉上綻開了一個笑容：「因為這樣很好，有個男孩可以少等一千年了，他為了能夠看你一眼，已經修煉了兩千年。」

你以為你在尋覓荀盤，其實荀盤一直在眼前，去睇樓時，不妨放下自己的堅持，咁就唔洗等到收經都買唔到樓。

 

作者_唐汶睎簡介：

我唔係冇嘗試過，我嘗試安分守己，日做夜做，賺嗰少少錢！我試過！所以我決定入行做地產！！我要發達！！我要搵大錢！！做了十年，見盡世間百態，等我帶你們進入既熟悉又陌生的地產世界！

 

更多香港地產風雲@唐汶睎的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 唐汶睎

欄名 : 香港地產風雲

最新專欄文章 更多

【香港地產風雲@iM網欄】樓市如愛情 香港愛情故事的金句
2020/12/23
【香港地產風雲@iM網欄】樓市如愛情 香港愛情故事的金句
【香港地產風雲@iM網欄】三萬份地契屆滿 2047大限的謎思
2020/12/15
【香港地產風雲@iM網欄】三萬份地契屆滿 2047大限的謎思
【香港地產風雲@iM網欄】想搭時光機掃平樓？容易上車的60年代
2020/12/02
【香港地產風雲@iM網欄】想搭時光機掃平樓？容易上車的60年代
【香港地產風雲@iM網欄】收到不禮貌流言 不吐不快
2020/11/27
【香港地產風雲@iM網欄】收到不禮貌流言 不吐不快
【香港地產風雲@iM網欄】疫情下的高危行業 --- 地產代理
2020/11/25
【香港地產風雲@iM網欄】疫情下的高危行業 --- 地產代理

下一篇文章

【各友國行@iM網欄】帷幕西風 西･西伯利亞【秋明、葉卡捷琳堡】
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【絕世筍工】日男創新工種「什麼都不做的人」 年接千單生意成大紅人
【絕世筍工】日男創新工種「什麼都不做的人」 年接千單生意成大紅人
【建期付款】再有啟德買家撻訂　上車不成反傷荷包　兩年唔見逾百萬
【建期付款】再有啟德買家撻訂　上車不成反傷荷包　兩年唔見逾百萬
【樓市現象】長情業主狠心離場賺幅驚人 光明臺2房戶27年間升值3.2倍
【樓市現象】長情業主狠心離場賺幅驚人 光明臺2房戶27年間升值3.2倍
【美股分析】三月時曾造淡獲利　基金經理預言美股將大瀉五成
【美股分析】三月時曾造淡獲利　基金經理預言美股將大瀉五成
三年前做業主　用心裝修單位　現為移民趕離場　減價逾百萬賣樓
三年前做業主　用心裝修單位　現為移民趕離場　減價逾百萬賣樓
【美股焦點】科技股女股神Cathie Wood：5大科技創新將顛覆全球經濟
【美股焦點】科技股女股神Cathie Wood：5大科技創新將顛覆全球經濟