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【買樓理財】全靠「樓換樓」發財　疫市細屋搬大屋

股樓投資 18:00 2020/12/22

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雖然疫情肆虐，加上經濟前景未明，但本港仍處低息環境，令部分業主「心癢癢」希望細屋搬大屋。中原陳鴻霆說，馬鞍山曉峰灣畔近期錄得一宗「串燒」成交，客人先減價70萬元，沽出3座高層F室，實用面積501平方呎，兩房間隔，實用呎價13,573元。資料顯示，業主持貨8年，現賬面勁賺約318萬元，物業期內升值約88%。 該買家賣樓後，再以890萬元購入同屋苑3座中層B室，實用面積653平方呎，三房間隔，實用呎價13,629元。

值得留意的是，「樓換樓」往往涉及資金周轉、按揭上會等問題，若掌控不善，隨時令換樓計劃泡湯。更重要的是，經濟前景未明，銀行為做好風險管理，近期批核樓按貸款的限制多多，若從事受疫情影響的高危行業，則要多加小心。 

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資料顯示，曉峯灣畔（Mountain Shore）位於馬鞍山沃泰街8號，於2002年開始落成入伙，發展商為香港房屋協會，屋苑前臨吐露港，同時盡享馬鞍山市中心設施。

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撰文 : 黃卓賢

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