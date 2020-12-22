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【電動車】傳Apple Car最快在2024年生產　將搭載特殊電池技術

科技 19:00 2020/12/22

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最新外媒消息指，蘋果（Apple）最快會在2024年生產Apple Car電動車，並搭載獨家的特殊電池技術。

蘋果（Apple）早於2014年，宣佈開展「Project Titan」計劃，目的是設計自家電動車產品，藉此進軍汽車業。據最新外媒消息指，該公司最快會在2024年生產Apple Car電動車，並搭載獨家的特殊電池技術。

據《路透社》報道指，蘋果最快會在2024年生產旗下首款電動車，並採用自家開發的自動駕駛系統，以及特殊電池技術。該技術將採用「monocell」電池設計，可在內部安裝更多活性材料。據悉，Apple有機會使用磷酸鐵鋰（lithium iron phosphate, LFP）電池，因LFP電池能量密度較低，可以減低過熱情況發生，從而降低電池成本。報道也指出，該款電動車或會採用具有掃描距離功能的LiDAR感應器。

<<Apple Watch兩項新專利曝光　或新增Touch ID及屏下隱藏式鏡頭

<<傳蘋果向Tesla挖角研發Apple Car　料最快於2024年面世
 
報道引述内部消息人士形容，「蘋果採用的電池技術將會達至一個全新高度。」另外也指出，Apple最快會在2024年投入生產，但由於受到疫情影響，或有機會延遲至2025年才生產。早前，天風國際證券分析師郭明錤也曾經預計，Apple Car或會在2023年至2025年正式推出。

責任編輯：李寶如

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