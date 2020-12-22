【英國疫情】美國擬實施入境限制 強制英旅客檢測

▲ 英國的新冠病毒出現變種，美國考慮強制英國旅客出發前進行新冠病毒檢測。

英國出現變種新冠病毒，多國針對英國實施入境禁令，但美國政府仍未禁止英國航班入境。路透社引述美國官員及航空公司消息指，美國政府正考慮要求所有從英國入境美國的旅客，出示離境72小時內接受新冠肺炎檢測呈陰性的結果。

美國未考慮禁英國航班入境 形容「無必要」 【下一頁】

路透社報道，美國白宮新冠肺炎疫情特別小組關注英國出現變種新冠病毒的情況。小組周一（21日）召開會議討論，研究是否要求所有由英國入境美國的旅客，於上機前72小時内要接受新冠病毒檢測，及結果呈陰性才能入境。報道指，上述建議獲小組成員廣泛支持，目前有待白宮作出最終決定。

事實上，多家航空公司早前曾因應美國紐約州長科莫（Andrew Cuomo）的要求，強制要求所有乘搭倫敦前往紐約航班的乘客，都需要出示檢測陰性證明才能上機。另外，英國航空、達美航空和維珍航空均表示，將開始對由英國起程的乘客進行篩查。

倫敦周日起接近全面封城 或橫跨新年假期（不斷更新） 【下一頁】

因應全球新冠肺炎疫情，美國現時對英國、巴西、愛爾蘭及歐洲26個神根區國家實施入境禁令，禁止非美國公民入境美國。但美國仍未針對英國出現變種新冠病毒加強出入境限制措施，例如禁止英國航班入境等。

責任編輯：郭麗明