【美元危機】高盛續唱淡美元　料未來一年續貶9%　脫歐貿談可期維持看好英鎊

▲ 高盛繼續看淡美元走勢。

歐洲近期面臨新冠病毒變種、英國脫歐後貿談等不明朗因素，令歐元、英鎊走勢差，從而推升了美元。惟高盛繼續其中長綫看淡美元的主張，認為美元未來12個月將進一步下跌9%。該行表示，過去幾週外滙市場的表現以超出預期的速度朝高盛的目標邁進。

高盛在報告中指出，該行此前將12月的聯儲局議息會議視為一個關鍵風險，但這個風險最終沒有成真。「最近一次FOMC會議是有效疫苗獲得確認後的第一次會議，會議結果提高了我們對聯儲局將在非常長的時期內保持寬鬆的信心，因為結構通脹趨勢將長期受到抑制。」

高盛認為美元將繼續下跌，原因包括：美元依然被高估、聯儲局今年大幅減息後美元的利差優勢消失、全球經濟復甦降低美元需求以及聯儲局的平均通脹目標框架都將抑制美元走高。

經修改的預測顯示，美滙指數未來12個月將進一步下跌9%。高盛還上調了大宗商品貨幣的預測，預計美元兌加元到明年底將下跌至1.2；澳元兌美元將漲到0.80。2021年底美元兌人民幣的預測被下調到6.2。高盛預測新興市場貨幣將從全球復甦中受益上漲，俄羅斯盧布也會因為當前估值過低而走高，盧布兌美元到明年底預計能達到68。

高盛認為脫歐問題依然是主要的政治風險，但英鎊應該能上漲。該行預期，英國與歐貿預期是年底能達成一份簡單版的自由貿易協議，投資者應該看好英鎊，如果達成協議，歐元英鎊的目標是0.87，但當前的風險回報吸引力看起來已經不及一周以前。

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編輯︰侯景成