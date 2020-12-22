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【展覽業】貿發局更新明年首半年展覽安排　推「國際採購匯」網上加實體展

商業 18:07 2020/12/22

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香港貿發局將重新安排明年首半年的展覽及會議安排，除了加強以混合模式結合網上與實體的展覽與會議，更將籌劃全新本地展覽。（資料圖片）

鑑於疫情持續，香港貿發局將重新安排明年首半年的展覽及會議安排，除了加強以混合模式結合網上與實體的展覽與會議，更將籌劃全新本地展覽，助企業把握商機。

【網上工展會】廠商會即日起推網上工展會　至抵閃購低至1元及1折

貿發局指，展覽一直是香港中小企接單的主要命脈，平均約四成訂單均來自展會，由於明年上半年實體展覽仍難以舉行，將對中小企造成很大的影響，故決定推出全新的「國際採購匯」，以「網上加實體」展覽模式，讓買賣雙方提早於明年3月透過網上展覽平台進行商貿配對和視像洽談，待疫情緩和後，再於7月舉辦的實體展覽。七項展覽包括香港玩具展、香港嬰兒用品展、香港家庭用品展、香港國際家用紡織品展、香港時裝節、香港禮品及贈品展，以及香港國際印刷及包裝展。

原定明年3月珠寶展延至7月

另外，原定於明年3月舉行的「香港國際珠寶展」和「香港國際鑽石、寶石及珍珠展」，將延至明年7月2至6日假亞洲國際博覽館舉行。

為了協助貿易企業拓展零售市場，該局也正策劃全新的公眾展「香港貿發局時尚購物展」，於明年4月28日至5月2日舉行，詳情將盡快公佈。

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責任編輯：蘇穎琪

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