恒指全日跌187點 京東健康漲一成
股市 17:58 2020/12/22
恒生指數今日曾失守26000點，尾市跌幅收窄，全日收報26119點，跌187點。京東健康 （06618） 獲深交所納入港股通，全日漲9.9%，收報182.4元新高，市值達5704億元。恒指公司公布《優化「恒生指數」持續成為香港市場最具代表性和最重要的市場基準之建議》，提出5大項建議，包括增加恒指成份股數目增加到65至80家成份股等。
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【京東健康】京東健康獲深交所納入港股通 收市升近一成、股價再創新高
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