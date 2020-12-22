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恒指全日跌187點 京東健康漲一成

股市 17:58 2020/12/22

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財經焦點速覽

恒生指數今日曾失守26000點，尾市跌幅收窄，全日收報26119點，跌187點。京東健康 （06618） 獲深交所納入港股通，全日漲9.9%，收報182.4元新高，市值達5704億元。恒指公司公布《優化「恒生指數」持續成為香港市場最具代表性和最重要的市場基準之建議》，提出5大項建議，包括增加恒指成份股數目增加到65至80家成份股等。


【今日財經焦點】

【港股市況】恒生指數跌187點曾失26000　京東健康升近一成創新高（不斷更新）

【美國制裁】美國列103中俄團體與軍方連繫　飛行服務隊在列、長和澄清已退股奧普泰（附名單連結）

【京東健康】京東健康獲深交所納入港股通　收市升近一成、股價再創新高

【恒指改革】恒生指數成份股擬增到65至80家、25家為香港公司　權重上限削至8%（附改革圖解）

【半新股】泡泡瑪特未升完、全日升1.5%　小型家電股Vesync升半成

【東江水】粵港東江水新協議實際僅減1%　粵海投資股價急漲逾1成

【精選投資分析】

聖誕鐘已響起 大市悶局待破（第四版）

物管股繼續反彈，揀邊隻龍頭好？

【ETF攻略】龍象之爭有契機 投資印度股市最佳選擇是？（第二版）

美股隔夜閃瀉 再現10月跌市風險增？

Tesla入標指即跌是中藍籌魔咒？ 港股藍籌新貴今年跑出

欄名 : 財經焦點速覽

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