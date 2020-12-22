【ET講股通】孫運喜：應對恐慌策略 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

恒指午後跌幅加劇，一度失守26000關，全日跌187點，收報26119點。大市成交1,237億元。傳統經濟股受壓，中石油 （00857） 跌2.5%，友邦 （01299） 跌1.9%。

《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，市場恐慌升溫，主因英國新冠病毒變種，憂慮封城重傷當地經濟，全球經濟復甦亦成疑問。如何應對恐慌？還看兩方面。

英股企穩支持 形勢未算太壞

首先，緊盯疫情發展，變種病毒傳染力雖強，還看死亡率會否增加，目前看仍受控。未來十多天疫情發展至為關鍵，惟中長綫影響相信有限。

其次，緊盯資產市場反應。作為風眼的英國，富時指數昨晚跌幅反較德法股小，且仍企穩前浪底支持及50天綫，反映形勢未算太壞。英鎊昨晚一度急瀉，但低位見支持，現價已較昨日低位回升200點子。目前歐股及美股期貨亦表現偏好。

恒指後市關鍵 看保歷加通道底

外圍衝擊未必太大，港股還看自身能否守穩支持。受上證指數急跌1.9%拖累，恒指回軟。上證重要支持看3330關，若失守，恐對港股構成壓力。恒指則看保歷加通道底部支持26104點及50天綫25833點支持，若無法守穩，則有可能形成「圓頂」形態。

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