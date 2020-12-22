【TVB凍薪】TVB凍薪及年終花紅　李寶安：大家共渡時艱

▲ 電視廣播集團（TVB）行政總裁李寶安發公開信，指公司「無可避免要凍結薪金和年終花紅」。（資料圖片）

電視廣播集團（TVB） （00511） 凍薪兼凍結年終花紅。行政總裁李寶安向員工發公開信，指公司自去年社會事件開始，面對不少困難，今年疫情肆虐，考慮到明年經濟仍有很多挑戰，「無可避免要凍結薪金和年終花紅」，籲員工共渡時艱。

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據報，李寶安向員工發信，指今年疫情以來，公司致力保障員工毋需減薪或放無薪假，但社會普遍預期明年香港經濟仍面對很多挑戰，面對困難的經營境環，公司亦要凍結薪金及年終花紅，「大家共渡時艱」。

李寶安續指，隨著疫苗誕生，相信疫情將會逐漸緩告，形容「2021年將會是復原的一年」，並透露已準備好明年大力推展各項業務，包括OTT、電子商貿、內地合拍劇及內地大灣區業務等，同時亦會確保傳統廣告及海外業務平穩有序。

事實上，TVB今年上半年收入按年倒退38%至12.26億元，公司股東應佔虧損為2.93億元，去年同期則錄得溢利2.13億元，並不派發中期息。集團當時指，要視乎全年業績及業務前景後，審視是否派付任何末期股息。

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