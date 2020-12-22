【宏觀中國】爭奪年青外流人口　五大城市放寬戶籍制度　

人口老化及經濟發展等問題，推動大城市開始改革戶籍制度，放寬外來人口落戶，自12月14日至今，已有5個城市推出戶籍改革措施，降低落戶的門檻。

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例如蘇州、福州、廣市、青島及無錫等城市，當中的廣州更是一綫城市，有關的公開徵求意見通告稱，在白雲區、黃埔區、增城區等7個行政區實施差別化入戶政策，在實施範圍內就業或創業，且同時符合條件的人員，可將戶籍遷入廣州市。

另外，剛發布消息的蘇州，意見提出落實租賃房屋常住人口在社區公共戶落戶政策，經房屋所有人同意可以在房屋所在地落戶，也可在房屋所在地的社區落戶。

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有分析指，除了超大城市的落戶門檻較高外，目前大部分城市的門檻已經很低，主要因勞動人口老齡化的原故，令一二綫城市希望吸引年輕人落戶。

究其原因，不少城市相信年輕人才是消費、就業的主體，降低門檻也是為未來經濟打好基礎，增加城市競爭力。

根據《2020新青年居住消費趨勢報告》，年青人口流出以三四綫城市為主，因其產業基礎薄弱，令外流人口轉至一綫或新一綫城市，貪因就業機會多及相對競爭公平。

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記者：林衛