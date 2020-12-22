【美股分析】三月時曾造淡獲利　基金經理預言美股將大瀉五成

洛杉磯對冲基金Hercules Investments投資總監James McDonald 預料美股將再度大跌，認為標普 500指數或跌至1900點，道瓊斯工業平均指數或會跌至15000 點，與現價比較仍有五成下跌空間。

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他解釋，美股後市有三大隱憂，首先是英國發現變種病毒，認為市場本期待疫情即將過去，但傳染力增強的變種病毒將導致市場情緒轉向悲觀，特別是考慮到股市於上周五（18日）創下歷史新高。

其次是科技股估值出現隱憂，並已升至1929年、1987年、2001年、2008年市場大跌前的水平，雖然科技股仍有機會繼續上升，但由過往歷史所見，科技股或最終迎來轉勢；此外，他認為美國國會通過的 9000 億美元刺激計畫仍不足以抵銷疫情造成衝擊。

這位曾帶領基金於三月跌市獲利的操盤手McDonald 提醒，周一的跌市未必代表股市轉勢在即，但建議投資者要早作打算。

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