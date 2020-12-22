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【年尾花紅】日本打工仔花紅大縮水　挫9%至6.5萬元

商業 17:15 2020/12/22

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今年冬季花紅按年大減9%，錄2009年來最大跌幅。（法新社圖片）

臨近年尾，不少打工仔也關心公司今年仍會否派花紅。今年新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，大部分企業收入大減，花紅的份量自然亦有影響。據日本調查發現，今年冬季花紅按年大減9%，錄2009年來最大跌幅。

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日本經濟團體連合會公布最新調查，訪問日本164間大型企業，發現今年冬季花紅平均花紅達86萬日元左右（約6.5萬港元），按年挫9%。此乃2009年至今最大跌幅，當時平均花紅金額挫15%。

按個別行業而言，服務業的花紅跌幅特別顯著，按年減13%；而兩間日本鐵路公司全年派發予員工的額外獎賞較去年減少超過2萬港元。

日企花紅縮水，相信使當地的消費市道進一步受壓。早前日本刺激本地遊的「Go To Travel」計劃剎停，已無望帶動消費。現時打工一族的花紅遜往年，相信令日本經濟復甦的步伐再減慢。

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責任編輯：葉泳珊

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