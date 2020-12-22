【小米手機】小米POCO M3正式抵港　售價港幣949＋明天起預售

▲ 香港小米今日宣布，由明天12月23日起，可透過小米官網、The Club及豐澤eShop等渠道開始預售Poco M3，明年1月5日正式開賣。

小米在上月向全球發表即將推出全新平價手機Poco M3，吸引不少粉絲熱切期待產品推出。踏入2020年末，香港小米終於在今（22日）宣布，由明天12月23日起，可透過小米官網、The Club及豐澤eShop等渠道開始預售，明年1月5日正式開賣。價錢方面更一如預料廉宜，建議零售價由港幣949元起。

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POCO M3配備高通Snapdragon 662處理器，備有4GB + 64GB及4GB + 128GB配置，同時採用6.53吋的FHD+ 60Hz解像度水滴屏幕，以及支援18W快速充電的 6,000mAh大電池。但其重量只有不到200克，比其他競爭對手重量輕的同時，提供多20%的電池續航力，預計手機可持續使用達5天以上。

其機背顏色極為搶眼，備有冷酷藍、活力黃、動力黑三種選擇。POCO M3具有超高性價比的三攝鏡頭，包括48MP主鏡頭、2MP微距鏡頭和2MP深度鏡頭，而前置相機則為8MP。至於機背的物料方面，採用防滑物料及仿皮抗指紋設計，讓用家可以確保手機能穩握在手。新設計更包括較小的凹槽和圓角，以盡量減少銳利邊緣；其側置式指紋辨識器亦更方便於用家解鎖手機。

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POCO M3最大的賣點莫過於其價格，4GB + 64GB版本建議零售價為港幣949元，而4GB + 128GB版本建議零售價則是港幣1,049元。值得注意的是，今（22日）晚上8時將於mi.com首播《POCO M3率先試玩》及展開首賣。首播期間，將會大派港幣100元POCO M3現金優惠券，有效期至當日23:59。另外，觀眾亦可於直播期間參與互動遊戲，勝出者更有機會獲得POCO M3（4GB + 128GB）一部。

責任編輯：施雯雯