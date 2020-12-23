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【英國疫情】變種病毒恐傳全國 聖誕後或封城（不斷更新）

環球社會熱點 13:36 2020/12/23

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英國出現變種新冠病毒，導致英國個別地區的新冠肺炎確診數字飆升。倫敦及英格蘭東南部周日（12月27日）起實施新的第4級防疫措施，直至12月30日再作檢討。但英國首席科學顧問瓦蘭斯（Patrick Vallance）警告，英格蘭地區的4級防疫措施或需延長，甚至要橫跨聖誕節及新年假期，以防止英國變種新冠病毒蔓延。最新報道更指，英國可能在「拆禮物日」（Boxing Day）實施全國封城，以制止英國變種新冠病毒蔓延。

★ 精選文章 ★

＊新冠病毒變種傳播力飆70% 會否更致命？有咩病徵？【下一頁】

＊多國禁英國入境 憂變種病毒傳入（附名單）【下一頁】

＊4國已訂夠全國接種 加拿大覆蓋率最高（附各國訂購情況）【下一頁】

＊民眾恐聖誕節食物短缺 再引發超市搶購潮 【下一頁】

★ 最新情況 （不斷更新）★

★ 12月23日（香港時間）★

*英國變種病毒幾乎全國都有 曼市、利物浦等已中招 【下一頁】

*英國確診再創新高 Boxing Day恐全國封城 【下一頁】

*英國威廉王子家族9人同遊莊園 涉違反限聚令   【下一頁】 

★ 12月22日（香港時間）★

＊英國星期二新增36804宗確診，比前一日多3440宗 ; 另再多691人死，增逾2倍。

＊歐盟要求成員國取消對英國航班的禁飛令，以及其他陸路及海路運輸禁令，以減少對英歐貿易的影響

＊美國擬實施入境限制 強制英旅客檢測 【下一頁】

＊50萬人已打疫苗 專家：全國一半人打才有效 【下一頁】

＊政府警告封城4級防疫 將橫跨聖誕新年 【下一頁】

＊英法重啟物流達共識 日內公布新方案 【下一頁】

★ 12月21日（香港時間）★

＊英法貨運或數小時內重啟 歐洲急商防疫對策 【下一頁】

＊美國未考慮禁英國航班入境 形容「無必要」 【下一頁】

＊倫敦民眾懶理傳播風險出逃 衛生大臣斥不負責任 【下一頁】

＊入境禁令恐阻疫苗運送 英國擬派軍機空運 【下一頁】

＊英國聖誕食物恐短缺 約翰遜開會應對多國禁令 【下一頁】

＊英國單日確診創新高 衛生大臣：變種病毒已失控 【下一頁】

★ 12月20日（香港時間）★

＊病毒變種傳播力高70% 倫敦封城前民眾趕住走 【下一頁】

＊英國擬數日內批准 1月起可接種牛津疫苗 【下一頁】

★ 12月19日（香港時間）★

＊醫院床位短缺 醫生加強巡房搵病人出院 【下一頁】

★ 12月17日（香港時間）★

＊繼續開庫助出糧 保就業計劃延至明年4月底 【下一頁】

＊新冠病毒變種削疫苗效用？專家派定心丸 【下一頁】

★ 12月15日（香港時間）★

＊英格蘭發現新變種新冠病毒 或為擴散成因 【下一頁】

＊倫敦升至最高防疫級別 英超球會閉門作賽 【下一頁】

責任編輯：嚴智勇

疫情 傳染病 出入境管制 病菌及病毒 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 英國

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【英國疫情】確診再創新高 Boxing Day恐全國封城
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