【英國疫情】確診再創新高 批准使用牛津疫苗 （不斷更新）

英國出現變種新冠病毒，導致英國個別地區的新冠肺炎確診數字飆升。除了英格蘭及蘇格蘭外，在北愛爾蘭亦錄得首宗由變種新冠病毒引起的確診個案，意味著變種新冠病毒已擴散至英國全國。英格蘭多個地區將由Boxing Day起，實施相等於封城無異的第4級防疫措施，以遏制變種病毒於英國各地擴散。

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★ 12月30日（香港時間）★

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★ 12月29日（香港時間）★

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★ 12月28日（香港時間）★

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★ 12月24日（香港時間）★

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★ 12月23日（香港時間）★

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★ 12月22日（香港時間）★

＊英國星期二新增36804宗確診，比前一日多3440宗 ； 另再多691人死，增逾2倍。

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＊政府警告封城4級防疫 將橫跨聖誕新年 【下一頁】

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★ 12月21日（香港時間）★

＊英法貨運或數小時內重啟 歐洲急商防疫對策 【下一頁】

＊美國未考慮禁英國航班入境 形容「無必要」 【下一頁】

＊倫敦民眾懶理傳播風險出逃 衛生大臣斥不負責任 【下一頁】

＊入境禁令恐阻疫苗運送 英國擬派軍機空運 【下一頁】

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★ 12月20日（香港時間）★

＊病毒變種傳播力高70% 倫敦封城前民眾趕住走 【下一頁】

＊英國擬數日內批准 1月起可接種牛津疫苗 【下一頁】

★ 12月19日（香港時間）★

＊醫院床位短缺 醫生加強巡房搵病人出院 【下一頁】

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＊新冠病毒變種削疫苗效用？專家派定心丸 【下一頁】

★ 12月15日（香港時間）★

＊英格蘭發現新變種新冠病毒 或為擴散成因 【下一頁】

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責任編輯：嚴智勇