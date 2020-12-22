【英國疫情】倫敦周日起接近全面封城 或橫跨新年假期（不斷更新）

英國出現變種新冠病毒，導致英國個別地區的新冠肺炎確診數字飆升，倫敦及英格蘭東南部，周日（12月27日）起實施新的第4級防疫措施，直至12月30日再作檢討。但英國首席科學顧問瓦蘭斯（Patrick Vallance）警告，英格蘭地區的4級防疫措施或需延長，甚至要橫跨聖誕節及新年假期。

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責任編輯：嚴智勇