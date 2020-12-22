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【英國疫情】50萬人已打疫苗 專家：全國一半人打才有效

環球社會熱點 16:54 2020/12/22

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英國首相約翰遜表示，英國有逾50萬人已接種首劑新冠疫苗。

新冠肺炎疫情全球大流行，英國更出現變種病毒。英國正進行大規模新冠肺炎接種，英國首相約翰遜表示，英國有逾50萬人已接種首劑新冠疫苗。但傳染病專家警告，全國最少要有一半人口接種新冠疫苗，才可有效遏制新冠肺炎疫情。

【英國疫情】政府警告封城4級防疫  將橫跨聖誕新年 【下一頁】

專家警告新冠病毒變種 兒童恐如成人容易感染 【下一頁】

英國於本月8日開始大規模接種，90歲的北愛爾蘭婦人基南（Margaret Keenan），成為測試者以外首位接種新冠疫苗的人。約翰遜（Boris Johnson）周一（21日）於記者會上宣布，英國已有超過50萬人接種首劑新冠疫苗。

按英國約有6,665萬人口計算，全國約有0.75%的人口已接種首劑疫苗。英國政府正安排長者等高危群體優先接種疫苗，外界憧憬上述群體接種疫苗後，政府可放寬社交限制等措施。

【英國疫情】民眾恐聖誕節食物短缺 再引發超市搶購潮 【下一頁】

但倫敦衛生與熱帶醫學院 藥物流行病學教授埃文斯（Stephen Evans）表示，他們要將病毒數量控制到極低的水平，因此全國最少50%的人口接種疫苗才可遏制疫情。他更憂慮在全國一半人接種疫苗前，英國都要維持社交距離等非藥物干預措施。

布里斯托大學兒科學教授芬恩（Adam Finn）也表示，政府為大部分長者接種疫苗，不代表可放寬限制。芬恩認為放寬限制後疫情會持續，同時有大量住院及死亡個案，因此不可能讓長者接種疫苗後，就能恢復正常社會運作。

責任編輯：鄭錦玲

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